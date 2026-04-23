Avertisment cu repetiţie pentru părinţii care îşi ţin copiii cu ochii în telefon ca să mănânce. Cei mici nu îşi dau seama ce şi cât mănâncă, iar creierul le poate transmite prea târziu că trebuie să se oprească. Aşa apar cazuri de obezitate infantilă sau probleme de atenţie şi concentrare.

Alina are o fetiţă de 10 ani pe care o păcăleşte de la doi ani să mănânce cu telefonul în faţă. "Nu-i place ciorba şi ca să o fac să mănânce o las pe teleon...uită cât de cât. Este atentă în faţa ecranului şi al telefonului non stop. Şi când mănâncă. Aşa sunt copiii", spune Alina. La fel gândesc mulţi părinţi care nu găsesc alte metode de convingere.

Copiii ar trebui educaţi încă de la începutul diversificării să mănânce fără stimuli

Alţii fac eforturi că să îndepărteze ecranele de copii măcar cât mănâncă. La cabinetul medicului de familie Oana Ciuhureanu, şapte din 10 copii nu mănâncă fără telefon. "În momentul în care creierul copilului este distras, pur şi simplu gândeşte altceva şi se uită la altceva, aceste senzaţii sunt inhibate. Din păcate asta duce la obezitatea infantilă. Ei nu simt atunci când se satură. Iar după masă au tendinţa de-a mai cere ceva", a declarat Oana Merchea Ciuhureanu, medic de familie.

Articolul continuă după reclamă

Copiii ar trebui educaţi încă de la începutul diversificării să mănânce fără stimuli. "Să începem cu explorare, cu joacă, să lăsăm copilul să exploreze mâncarea, să-şi dea seama ce înseamnă asta, diferite texturi, diferite gusturi, diferite mirosuri. Asta vine la pachet cu multă mizerie şi cu senzaţia că copilul nu se hrăneşte. copilul să zicem că nu a mâncat, important e să încheiem masa, strângem tot şi chiar dacă ulterior va veni să ceară o gustare sau altceva", a declarat Andreea Nedelcovici, psiholog.

Dacă cel mic este deja dependent de telefon la masă, psihologii recomandă părinţilor să reducă treptat timpul petrecut cu smartphone-ul, nu să i-l ia dintr-o dată. Specialiştii spun că pentru a-i dezvăţa pe cei mici de statul cu ochii în ecrane atunci când sunt la masă ar trebui să luaăm telefoanele atât ale lor cât şi ale noastre să le punem deoparte în timpul mesei. Un copil sănătos trebuie să aibă trei mese pe zi şi două gustări, dacă se poate la aceleaşi ore.

Andreea Petrescu Like A început ca o joacă în urmă cu aproape 20 de ani și s-a transformat repede în meserie. Undeva pe parcurs a devenit pasiune și chiar o boală pe care nu vreau să o vindec. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea fumatului pe plajă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰