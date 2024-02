Durerea de umăr poate ascunde afecțiuni grave. Cum este pus un diagnostic corect

Durerea de umăr, deşi este comună, nu trebuie neglijată, mai ales dacă persistă şi are drept cauză o inflamaţie. Poate ascunde şi afecţiuni grave, cum ar fi infarctul. Ce avem de făcut pentru un diagnostic corect?

Cum se manifestă durerea de umăr și care pot fi cauzele?

Doctorul Constantin Jemna, medic primar ortopedie-traumatologie: Vorbim de două tipuri de durere, durerea traumatică și durerea de cauză netraumatică. Durerea traumatică apare în urma unor căzături, fracturi, luxații, iar durerea netraumatică, de modificări locale ale umărului, dar și o patologie care poate să ascundă și altceva, un infarct, zona zoster, tromboză de venă axilară.

Ce înseamnă dacă durerea persistă? Cât timp ar trebui să treacă până să ne îngrijorăm?

Doctorul Constantin Jemna, medic primar ortopedie-traumatologie: Cred că fiecare dintre noi are acel common sense. Am un moment, poate să fie o durere mai intensă și să mă ducă repde la cotor, am o durere mai scăzută, pot să încerc să iau o pastilă o zi două, dar până la urmă tot trebuie să mă vadă cineva. (...)

Ce presupune diagnosticarea durerii de umăr?

Doctorul Constantin Jemna, medic primar ortopedie-traumatologie: Presupune în primă instanță un examen clinic bun. Un examen mediu poate să indice deja cu problemă și ce investigații să facem. E mai bine să vadă un medic și să decidă. Uneori, investigații mai simple pot aduce rezultate mai bune.

