Scandalul în care este implicat Centrul de Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală a ajuns pe mâna procurorilor. Ministrul Sănătăţii a înaintat rezultatele controalelor către Parchet, după ce a observat indicii care arată că ordinul de autorizare al centrului a fost emis ilegal.

de Maria Rohnean

la 12.08.2025 , 19:41

Totul a pornit în urmă cu 3 ani când fostul coordonator al Unităţii de Arşi din Floreasca a cerut managerului ca unitatea să fie încadrată la nivel de centru. Astfel a înaintat un memoriu tehnic, managerul a solicitat un raport de la DSP, cei de la DSP au analizat situaţia şi au înaintat la rândul lor un raport către Ministerul Sănătăţii.

Procurorii au preluat cazul

Ministrul de atunci a semnat ordinul, astfel că unitatea a devenit centru. Astăzi, 12 august, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a aflat în urma controlului efectuat de Corpul de Control că acel memoriu tehnic a fost ilegal. Toate aceste date au fost înaintate procurorilor care vor vedea dacă s-a greşit sau nu.

Tot astăzi, Spitalul Floreasca a anunţat că s-au identificat patru cazuri de colonizări cu Candida Auris. Este vorba despre acea ciupercă cu care a fost infectată prima pacientă de la care a plecat scandalul. În urma controlului efectuat de DSP, spitalul a primit o amendă de peste 60.000 de lei pentru nerespectarea regulilor de curăţenie.

Maria Rohnean
floreasca spital ministerul sanatatii
