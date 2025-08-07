Noi dezvăluiri despre centrul de arşi de la Floreasca. Sora Laviniei, pacienta transferată în Belgia cu bacterii şi ciuperci periculoase luate din spital, acuză medicii de ignoranţă. Mai exact, puteau aduce grefe de piele din Italia, dar nu au făcut-o şi au obligat doi membri ai familiei să doneze şi să se mutileze. Fostul şef al Centrului de Arşi recunoaşte chiar el că există acest protocol.

Alina Alexandru, sora Laviniei, a aflat că România are un parteneriat cu o bancă de piele din Italia abia după ce a trecut prin operaţia de donare de piele. Femeia spune că în spital nu i-a spus nimeni, dar după izbucnirea scandalului, Coordonatorul demis al Centrului de Arşi a recunoscut totul într-o scrisoare publică.

"Simplul fapt că iau la cunoștință despre existenţa lui abia acum, la mai bine de o lună şi jumătate de la momentul care s-a preluat piele, atât de pe mine, cât şi de pe coapsele unchiului meu, da, mă face să mă revolt asupra situaţiei şi asupra faptului că mi-a fost ascunsă această informaţie", a declarat Alina Alexandru, sora Laviniei.

Într-un mesaj public Alina se întreabă: "De ce ni s-a spus că este necesar să donăm piele pentru a-i da o şansă la viaţă Laviniei? De ce a fost necesar să mai mutilăm 2 membri ai familiei? Din păcate, nu există o poză care să arate ce durere a generat acest proces".

Grefele de piele puteau fi aduse din Italia

Surse medicale spun că potrivit protocolului se poate recurge la grefele din Italia doar dacă nu există rude compatibile. Oficial, nimeni nu comentează situaţia.

"Din păcate, reflectă comunicarea deficitară care a existat între noi, aparţinătorii, familie şi unitatea medicală", susţine sora victimei.

Problemele nu se opresc aici. Medicii nu ar fi spus familiei că Lavinia a luat o ciupercă periculoasă din spital, deși aveau rezultatele de laborator, acuză rudele.

"Avem speranţe mari că acest nou antibiotic a ajuns săptămâna aceasta, luni. Avem speranţe mari că rezultatele vor fi bune, iar în ceea ce priveşte această ciupercă, din ce mi s-a explicat este o ciupercă care este extrem de greu de îndepărtat", mai spune Alina Alexandru.

Lavinia a fost infectată cu bacterii și ciuperci în spital

Alina spune că după 53 de zile de la internare, la insistenţele familiei, spitalul a fost de acord cu transferul surorii ei în Belgia. Până atunci i s a spus că România are tot ce îi trebuie pentru tratamentul arșilor.

După izbucnirea scandalului, Ministerul Sănătății a trimis control în spital. Rezultatele arată nereguli grave, produse de curățenie neautorizate și uși de izolare defecte. Coordonatorul centrului și șefa laboratorului au fost demiși.

Inspectorii DSP verifică în acest moment dacă centrul de Arşi de la Floreasca îndeplineşte toate criteriile de autorizaţie. În caz contrar, această autorizaţie va fi retrasă, iar spitalul va primi un termen de conformare.

Lavinia se află acum în Belgia, este intubată, în stare gravă, şi tratată pentru a scăpa de bacteriile şi ciupercile cu care a venit din România.

