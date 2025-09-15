INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile. Dintre acestea 20 sunt confirmate.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (8), Alba (1), Brăila (1), Dolj (1), Galaţi (3), Ilfov (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1) şi Vrancea (1), potrivit Agerpres, care citează datele INS.

Este vorba despre 10 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, patru de 50 - 59 de ani şi câte una din grupele de vârstă peste 80 de ani şi 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani.

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie

