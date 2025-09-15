Antena Meniu Search
x

Curs valutar

INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie - 11 septembrie, au fost înregistrate 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile. Dintre acestea 20 sunt confirmate.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 10:16
INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm - arhivă

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (8), Alba (1), Brăila (1), Dolj (1), Galaţi (3), Ilfov (1), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1) şi Vrancea (1), potrivit Agerpres, care citează datele INS.

Este vorba despre 10 persoane din grupa de vârstă 70 - 79 de ani, patru din grupa de vârstă 60 - 69 de ani, patru de 50 - 59 de ani şi câte una din grupele de vârstă peste 80 de ani şi 10 - 19 ani, 40 - 49 de ani.

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

Articolul continuă după reclamă
  • să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;
  • să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;
  • să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);
  • să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;
  • să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tantari west nile infectie
Înapoi la Homepage
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
Ce pensie ia lună de lună de la statul romăn milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Sănătate » INSP: 21 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, în perioada 2 iunie - 11 septembrie. Cum ne protejăm