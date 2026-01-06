Lansare revoluţionară. A fost scoasă pe piaţă prima pastilă pentru slăbit. Pilula este o variantă pentru medicamentele injectabile folosite până acum. Momentan, tratamentul poate fi cumpărat doar în farmaciile din America. În România, patru milioane de persoane se confruntă cu o greutate peste limită. Medicamentele folosite pentru obezitate la nivel mondial ar putea fi decontate de anul acesta şi în ţara noastră.

Prima pastilă împotriva obezităţii, care e deja disponibllă de la începutul săptămânii în America, e o alternativă la tratamentul injectabil. Pilula trebuie luată zilnic, pe stomacul gol, cu 30 de minute înainte de a mânca.

"Anul trecut, în martie, după zeci de încercări şi aproape toate dietele existente pe planetă cântăream 184 de kilograme. Trebuia să aleg între operaţie şi tratamentul cu peptide. Am ales tratamentul GLP 1 şi geep, iar de atunci viaţa mea s-a schimbat", a declarat Cristian Faur, compozitor.

Ghidat de un medic, compozitorul Cristian Faur a folosit un tratament injectabil administrat celor care suferă de diabet și obezitate.

Articolul continuă după reclamă

Lansare revoluţionară: pastila împotriva obezităţii

"În 10 luni am slăvit 60 de kilograme, dar cel mai mare câştig este că am scăpat de apneea în somn şi diabetul zaharat de tip doi. Lansarea pastilelor cu GLP1 va aduce mai mult confort oamenilor în situaţia mea", mai spune Cristian Faur, compozitor.

Pilulele conţin un hormon natural care reglează glicemia și reduce pofta de mâncare. Şi care s-a dovedit că poate trata eficient obezitatea și bolile metabolice asociate. Celebrităţi precum Oprah Winfrey sau Serena Williams au recunoscut că au apelat la tratamentul injectabil.

"Ce vom putea face acum este să tratăm pacienţii din timp, aşa că se vor bucura de avantaje de mai devreme", a declarat dr. Louis Aronne, director centrul de control al greutăţii.

"Este oportunitatea noastră să aducem acest medicament pe piaţă care poate fi cumpărat de oriunde, din prima", mai spune Dave Moore, vicepreşedintele executiv companie farmaceutică.

Iar asta pentru că, spun productorii, pastilele sunt mai uşor de fabricat şi distribuit decât injecţiile. Pilula e deja disponibilă în 70 de mii de farmacii din Statele Unite, dar şi în marile supermarketuri. Costă 149 de dolari tratamentul pe o lună, iar preţul e mai mic decât varianta injectabilă.

"Pastile, evident. Mi se pare o variantă mai sănătoasă, poate...decât injectabilele". "Le-am folosit, au avut randament, nu pe termen lung şi-atunci le-am schimbat şi tot aşa. Am folosit injectabile şi au randament mai mare decât pastilele", spun oamenii.

4 milioane de români sunt obezi

În România, 4 milioane de români se confruntă cu obezitatea.

"Mi-a fost atât de greu să lupt cu obezitatea încât la un moment dat capitulasem complet. Au început probleme de sănătate şi practic tot organismul meu era inflamat, eram la un pas de colaps. Am conştientizat că am nevoie de ajutor pe ultima sută de metri", a declarat Zarug.

"Sunt peste 13 tipuri de cancer care pot fi atribuibile unui indice de masă corporală crescut. Obezitatea nu este a unei singure specialităţi. Cu cât scăderea în greutate este mai importantă cu atât se preîntâmpină sau se ameliorează aceste comorbiditaţi asociate obezităţii", a declarat prof.dr Cătălina Poiană preşedinta Colegiului Medicilor din România.

Ca să ajungă şi în farmaciile din România, medicamentul trebuie să treacă de avizul autorităţilor de la noi. Obligatoriu, tratamentul pentru slăbit trebuie dublat de un stil de viaţă sănătos - dietă şi sport. Tratamentul pentru obezitate ar putea fi decontat de anul acesta şi în România.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰