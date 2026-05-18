Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că liberalii nu vor mai susţine şi nu vor mai participa la un guvern din care să facă parte PSD, nici măcar într-o formulă cu premier tehnocrat.

Bolojan exclude orice guvern cu PSD după consultările de la Cotroceni: "S-a mers cu frâna de mână trasă"

Bolojan a afirmat că actuala criză politică a fost provocată după moţiunea iniţiată de PSD, cu sprijinul AUR, împotriva Guvernului din care social-democraţii făceau parte. Liderul liberal a subliniat că PNL are în prezent 15% în Parlament, iar în acest context poziţia partidului este una clară.

"PNL nu va mai susţine un guvern şi nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi PSD. Nu vom susţine nici un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi PSD. Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie", a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Coaliţia PNL-PSD, o "eroare majoră"

Liderul liberal a criticat şi fostul parteneriat dintre PSD şi PNL, pe care l-a catalogat drept "o eroare majoră". Potrivit acestuia, marile coaliţii nu au livrat reformele promise şi au dus la blocaje administrative şi politice.

"A fost o eroare majoră să se creeze coaliţii mari, cum a fost coaliţia PSD-PNL, de peste 60%. Nu au făcut reformele care trebuiau făcute pentru ţara noastră. A fost doar o guvernare pentru funcţii, nu pentru reforme", a declarat Bolojan.

Acesta a acuzat că în companiile de stat au fost numite persoane care au folosit funcţiile "pentru a extrage rente de la statul român" şi a susţinut că PNL a guvernat "onest", spunând românilor "ce se poate şi ce nu se poate face".

"PSD a fugit de răspundere în totalitate. S-a mers cu frâna de mână trasă. (...) S-au amânat reformele cât a fost posibil", a mai afirmat liderul PNL.

