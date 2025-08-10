Pacienţii vor valida prin SMS serviciile medicale primite. Rogobete: "Au existat decontări fictive"

"Revoluție" în cabinetele medicale. Medicii de familie și din policlinici vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi validare din partea pacientului, printr-un cod primit prin SMS. Ministrul Sănătăţii spune că măsura va fi introdusă pentru a evita decontările fictive.

Măsura propusă de ministrul Sănătăţii are ca scop eliminarea fraudei din sistemul sanitar. Autorităţile spun că au existat în trecut nenumărate cazuri în care medicii au încercat să deconteze servicii medicale fictive. În cabinetele unora dintre ei ar fi fost găsite mai multe carduri de sănătate. Există inclusiv anchete penale în ceea ce priveşte clonarea de carduri de sănătate.

"Au existat anul trecut, dacă nu mă înşel, sau acum doi ani, câteva discuţii inclusiv în spaţiul public identificate de Casă în care au fost decontate servicii medicale fictive. Pacienţii nu erau în cabinetul medicului specialist, în ambulatoriu sau la medicul de familie, dar serviciile au fost decontate pe acel CNP. Se va introduce în scurtă perioadă validarea prin SMS a serviciului, aşa cum se face la bancă", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Practic după orice consult medical sau după eliberarea unei reţete, pacientul va primi un SMS cu un cod care trebuie să valideze existenţa acelui serviciu medical. Dacă nu a avut parte de el, atunci pacientul poate suna la numărul de telefon indicat în SMS şi poate sesiza neregulile. Medicii prinşi că încalcă regulile vor fi amendaţi cu un anumit procent din valoarea contractului cu Casa de Asigurări. Dacă situaţia se repetă, atunci se poare ajunge inclusiv la rezilierea contractului.

Medicii se tem ca acest SMS să nu fie emis prea târziu din cauza sistemului informatic. Asta le-ar putea îngreuna şi mai mult activitate. Nu de puţine ori, Sistemul Informatic Unic Integrat este accesat de medici cu dificultate. De multe ori, acesta pică pe perioade îndelungate. De fiecare dată când se întâmplă asta, medicii reclamă afectarea serviciilor oferite pacienţilor şi timpi mari de aşteptare în cabinete şi farmacii.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰