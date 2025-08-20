Cinci oameni au murit, iar alţi peste 100 s-au îmbolnăvit la New York, după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă răspândită prin aparatele de aer condiţionat.

Asta se întâmplă atunci când nu sunt curăţate, dar funcţionează la capacitate maximă - acuză serviciile de sănătate. Ceea ce ne-a dat şi nouă de gândit. Cum se întâmplă la noi, când şi cum ar trebui igienizat sistemul de climatizare? Sunt răspunsuri de care avem nevoie, pentru că tocmai ce ne-au anunţat meterologii că revine canicula de mâine.

"Specialiştii ne recomandă să nu ţinem aerul condiţionat la temperaturi extreme, adică pe 16 grade, şi ne recomandă să îl ţinem pe undeva la cel mult 5 grade mai puţin decât sunt afară, pentru că acest lucru ne poate crea un şoc termic şi totodată ne poate aduce şi un preţ mult mai mare la factură la finalul lunii. În plus, trebuie să ştim că aceste aparate trebuie curăţate recurent, ca să nu avem parte de bacterii, cum ar fi legioneloza, care a fost prezentă în Statele Unite", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

