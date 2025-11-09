Românii împart un singur medic - "doctor Google". În locul cabinetelor medicale şi al doctorilor specializaţi, oamenii preferă să caute simptomele pe internet şi să se trateze singuri, din confortul casei. YouTube, Facebook sau TikTok au devenit platformele care oferă, practic, prima "consultație". Lucru, de altfel, total neindicat de medici.

Simptomele noi de boală sau durerile mai vechi sunt acum tratate... online. Clipuri detaliate sau de câteva secunde prezintă reţete miraculoase în care oamenii îşi pun, pe loc, toată încrederea.

"Primul lucru pe care îl fac este să accesez internetul şi să caut simptomele pe care le am, să caut soluţii ce aş putea face, iar dacă în timp văd că nu starea mea de sănătate nu se îmbunătăţeşte, apelez la medicul de familie. Prefer să mă documentez de pe internet şi să încerc să găsesc o soluţie prin a mă doctoricii singur acasă", spune un tânăr.

Tot mai mult români apelează la "Doctor Google"

În timp ce unii fac asta din comoditate, alţii o fac din obişnuiţă. Medicii avertizează, însă, că această tendință este periculoasă.

"Au avut poate o durere retrosternală şi s-au gândit că au răcit, şi fiind fumător cronic, cu o stare de greutate spre obezitate sau supraponderală, sau cu risc cardiovascular, da, s-a întâmplat să descoperim un fenomen trist. Este o mare greşeală pentru că neavând studii în domeniu să putem înţelege fenomenele fiziopatologice ale organismului, nu putem să ne aplicăm singuri un diagnostic", a declarat Alina Preda, medic de familie.

Iar autodiagnosticarea vine la pachet cu anxietate şi, de cele mai multe ori, cu o interpretare greşită a problemei pe care o avem.

"Vin direct informați sau sunt orientați cam ce problemă de sănătate mintală au. Partea negativă este că ei acolo citesc că această boală sau aceste boli sunt incurabile și se descurajează foarte tare", a declarat Laura Bîrlădeanu, psiholog.

Un lucru rămâne, însă, singur, fără a fi nevoie de ajutorul internetului: un simplu consult de specialitate poate face diferența între o alarmă falsă și un diagnostic corect, tratat la timp.

Laura Ilioiu Like

