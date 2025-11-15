Prea mici, prea devreme. România, în topul nașterilor premature din UE

"Miracole care respiră", așa pot fi numiți zecile de mii de copii care se nasc prematur în fiecare an, iar aseară, la Spitalul Universitar din Capitală, acești luptători au fost celebrați de Ziua Mondială a Prematurității. Printre părinții cu povești tulburătoare și medicii care salvează vieți în fiecare secundă s-a aflat și Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care la rândul său i-a adus pe lume prematur pe ambii copii. În România, un nou-născut din zece vine pe lume înainte de vreme. Doar anul trecut aproape 13.000 de bebeluși s-au născut prematur.

Ioana a venit pe lume la doar 23 de săptămâni și cântărea 600 de grame, puţin peste o sticlă de jumătate de apă. Fragilă ca un fulg şi încăpățânată să trăiască, le-a transformat părinților frica în miracol. Acum, la trei ani și jumătate, micuța care a sfidat toate pronosticurile medicale a venit alături de mama ei la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității, organizat la Spitalul Universitar din Capitală.

"Dacă nu ar fi ajuns fetiţa aici? Probabil că nu ar fi avut nicio şansă. Cea mai grea perioadă a fost perioada în care a fost internată", a declarat Georgiana Iosif, mama unei fetiţe, născută prematur. "A fost o provocare şi o provocare superbă. Mă bucur că am reuşit împreună şi a ajuns la vârsta aceasta sănătoasă şi în braţele părinţilor. Fiecare zi a fost o provocare pentru toată lumea", spune medicul neonatolog, Elena Sini.

Un adevărat miracol medical este și Eva. Născută la doar 32 de săptămâni, dintr-o mamă care cântărește doar 29 de kilograme și se luptă cu o scolioză severă. Acum, la 4 ani, fetiţa a revenit la spital să-și cunoască frățiorul, și el adus pe lume tot prematur, la 33 de săptămâni.

"Sunt lacrimi de fericire. Asta datorită medicilor, care m-au ajutat, m-au susţinut. Le mulţumesc din tot sufletul şi le sunt recunoscătoare pentru toate eforturile pe care le-au făcut pentru mine şi pentru bebeluşii mei", a declarat Ramona Ionica.

La evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Prematurității a fost prezentă și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan. Şi ea a adus pe lume doi copii prematuri, iar emoţiile acelor amintiri o copleşesc şi astăzi.

"Emoţiile încă sunt, chiar şi după atâţia ani, pentru că nu m-a pregătit nimeni. A fost o mare, mare frică, care m-a copleşit şi un sentiment de vinovăţie, care m-a îngheţat pur şi simplu în primele zile", a declarat Mirabela Grădinaru.

În România, 1 copil din 10 vine pe lume înainte de vreme

În România, un copil din zece vine pe lume înainte de vreme, însă realitatea care doare este alta: una din patru mame nu își urmărește sarcina la medicul specialist. "Prematuritatea reprezintă o problemă la nivel mondial. Practic, 13 milioane de copii se nasc prematur, aproape un milion de copii pierd lupta cu viaţa din cauza unor complicaţii legate de prematuritate. Dacă există riscul de naștere prematură, prin tratament, prin medicaţie, se poate preîntâmpina această complicaţie", a declarat Monica Cârstoiu, șef secție.

România este fruntaşă la nivelul Uniunii Europene, privind copiii născuţi prematur. Numai anul trecut au fost aduşi pe lume peste 12.700 de bebeluşi.

