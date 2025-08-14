Raed Arafat, întrebat dacă nu e "ruşinos" că România nu are un centru de mari arşi: "Nu DSU se ocupă de asta"

Au trecut zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, iar România nu are încă un centru de mari arşi. Întrebat dacă nu este "ruşinos" că în tot acest timp autorităţile române nu au reuşti să pună la punct un astfel de centru, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Aafa, a spus că nu intră în atribuţiile instituţiei pe care o conduce.

În contextul transferului în străinătate a doi dintre pacienţii răniţi în explozia din judeţul Bacău, a fost readusă în discuţie faptul că România nu are încă un centru de mari arşi funcţional. În cei 10 ani care s-au scurs de la tragedia din clubul Colectiv, au fost nenumărate promisiuni, dar persoanele aflate în asemenea situaţii grave sunt în continuare trimise în străinătate. Şeful DSU, Raed Arafat, a spus că realizarea unui astfel de centru ţine de Ministerul Sănătăţii şi nu de instituţia pe care o coordonează.

"Nu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, nu Ministerul de Interne se ocupă de centrele de arşi. Deci eu nu am cum să vă dau motivaţii. Chiar dacă unele le ştiu, nu pot să mă pronunţ în locul colegului de la Ministerul Sănătăţii. Astfel de întrebare se adresează Ministerului care se ocupă de temă şi autorităţilor care se ocupă de construcţie, că există construcţii în curs de realizare şi tot", a declarat Raed Arafat, citat de news.ro.

Raed Arafat a adăugat că, deşi acum există o colaborare "mult mai bună" ca până acum cu Ministerul Sănătăţii, nu poate spune de ce nu sunt finalizate centrele pentru mari arşi sau care este stadiul construirii lor.

"Încă o dată, repet. Nu este la mine, nu este în competenţa Ministerului de Interne. N-avem cum să răspundem la acest lucru", a conchis Raed Arafat.

În urma exploziei care s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, patru persoane, printre care şi o fată de 14 ani, au ajuns la spital cu arsuri grave. Două dintre ele vor fi transferate la Clinica Graz, din Austria, după ce autorităţile au activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că a contactat şi Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Potrivit medicilor, fata de 14 ani care a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală este în stare stabilă, iar aceştia iau în calcul detubarea ei. Cei trei adulţi sunt în continuare în stare gravă.

