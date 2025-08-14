O explozie puternică, urmată de incendiu a avut loc ieri după-amiază în comuna Letea Veche din judeţul Bacău. Trei adulţi şi o adolescentă de 14 ani au suferit arsuri grave din cauza unei butelii care a sărit în aer. Răniţii au fost trimişi momentan, la trei spitale din ţară şi se pune problema ca doi dintre ei să fie transferaţi în străinătate. Tragedia aduce din nou, în atenţia noastră, a tuturor, problema tratării marilor arşi în România. La 10 ani de la incendiul de la Colectiv, nu avem locuri suficiente pentru aceşti pacienţi, iar după ultimul scandal s-a închis şi secţia de Arşi de la Floreasca. Adică există şi mai puţine paturi. Victimele care au ajuns la spitalul Bagdasar au intrat aseară direct în sala de operaţie.

Un gest aparent banal care a schimbat pentru totdeauna patru destine. Totul a pornit de la o butelie pe care unul dintre bărbați a încercat să o monteze la aragaz, fără să își închipuie la ce pericol se expune. Butelia a explodat, iar incendiul care a urmat a distrus o cameră și o parte din acoperișul casei. Doi bărbați, o femeie și o adolescentă de 14 ani au fost prinși de suflul exploziei. Toți au fost duși inițial la Spitalul Județean din Bacău, dar rănile erau prea grave ca să rămână acolo. Adulții au arsuri de până la 70% din suprafața corpului, iar adolescenta pe 40%, așa că au fost transferați cu elicopterele la secțiile a trei spitale din țară care tratează mari arși.

Marii arși, trimiși în străinătate. Singurul centru din țară, închis pentru că funcţiona ilegal

Ministerul Sănătății a activat și Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate. Tragedia vine la doar o zi după ce ministrul Sănătății a spus că singurul mare centru de arși din România, cel de la Spitalul Floreasca, a funcționat până acum ilegal, așa că a fost închis. Secția respectivă a fost în centrul unui scandal uriaș după ce sora unei paciente a făcut public calvarul prin care a trecut cât a stat în acest spital. Bolnava a fost transferată după 53 de zile în Belgia. Luase deja mai multe bacterii. Ministerul Sănătății a trimis la spital Corpul de Control, Inspecția Sanitară și Colegiul Medicilor, iar raportul a ajuns deja pe masa procurorilor.

În cazul din Bacău, decizia transferului în străinătate a fost luată rapid, pentru a preveni noi tragedii. Pentru moment, s-a cerut transferul pentru doi dintre pacienți, cei aflați la Spitalul Bagdasar. Dosarele medicale au fost trimise la clinici de specialitate din Belgia, Germania, Austria și Italia, iar autoritățile așteaptă să primească un răspuns.

"Starea lor este stabilă, dar gravă, au arsuri pe peste 70% din suprafața corpului, din acest motiv s-a luat decizia să fie transferați în străinătate cei doi internați aseară la Spitalul Bagdasar Arseni, pentru că România nu poate trata suficient de mulți pacienți cu arsuri grave. A recunoscut-o, de altfel, și ministrul Sănătății, care spune că, în 10 ani de la Colectiv, nu am reușit să construim măcar un centru de la zero pentru pacienții cu arsuri grave. Cei doi vor fi transferați în Austria. Mâine dimineață vor pleca la clinica din Graz pentru a fi tratați. Între timp, pacienta minoră este în stare stabilă la Spitalul Grigore Alexandrescu, va fi detubată în această după-amiază și va fi transferată pe secția de chirurgie plastică. De altfel, și pacientul care a ajuns la Timișoara este în stare stabilă și poate fi tratat, deocamdată, în România", a transmis Maria Rohnean, reporter Observator.

