România devine centrul mondial al cercetării despre viața lungă: primul Congres Internațional al longevităţii

Mâine, 11 noiembrie, la Biblioteca Națională a României, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României deschide primul Congres Internațional de Longevitate din țară și din Europa de Sud-Est. Evenimentul aduce la aceeași masă cercetarea de vârf și practica medicală și își propune să răspundă unei întrebări simple și urgente pentru fiecare dintre noi: cum putem adăuga ani sănătoși vieții, nu doar ani în calendar.

Congresul reunește 10 invitați internaționali din 5 țări și are loc în parteneriat cu International Longevity Alliance, una dintre cele mai importante rețele globale din domeniu. Agenda este construită pe două axe complementare. Prima privește „noile frontiere ale longevității”, cu rezultate științifice prezentate în format academic, de la ceasuri epigenetice care estimează vârsta biologică, până la modele matematice ce explică rolul inflamației cronice în îmbătrânire. A doua aduce Medicina 3.0 în terenul aplicat, cu discuții despre prevenție, nutriție personalizată, diagnostic de precizie, terapii regenerative și utilizarea inteligenței artificiale pentru a integra seturi complexe de date și a ghida decizia clinică.

Pe scena de la București urcă nume puternice din cercetarea globală a îmbătrânirii. Sara Hägg, Institutul Karolinska, Suedia, vine cu experiența studiilor pe gemeni și a biomarkerilor epigenetici care surprind vârsta reală a organismului dincolo de buletin. João Pedro de Magalhães, University of Birmingham, Marea Britanie, explorează ce ne pot învăța genomurile speciilor extrem de longevive despre protecția împotriva bolilor. Aubrey de Grey, LEV Foundation, SUA, susține abordarea de tip „repară daunele” și discută combinații de intervenții care, în modele experimentale, întârzie semnele îmbătrânirii. Patrick Paine, Harvard Medical School, SUA, prezintă rezultate despre reprogramarea chimică ce întinerește celule și prelungește viața în organisme model. Raghav Sehgal, Yale University, SUA, propune evaluarea îmbătrânirii simultan în mai multe sisteme ale corpului, dintr-o singură probă de sânge, pentru decizii medicale mai precise. Amy Morgan și Mark Tomás McAuley, University of Salford, Marea Britanie, explică legătura dintre metabolism, inflamație și semnăturile epigenetice ale vârstei. Luisa Baca, National Institute on Aging, SUA, arată cum se degradează sistemul „pacemaker” al inimii odată cu vârsta și ce ținte clinice se conturează. Ilia Stambler, Israel, și Alexander Tietz-Latza, Germania, deschid tema politicilor publice pentru longevitate, de la campanii de conștientizare, la integrarea duratei vieții sănătoase în strategiile naționale și europene.

Longevitatea înseamnă instrumente concrete care intră tot mai mult în medicină: măsurarea vârstei biologice prin markeri validați, monitorizare pe termen lung, protocoale personalizate de prevenție și intervenții care se calibrează după răspunsul real al organismului. Se discută despre ce se poate aplica sigur și responsabil, ce se află în studii clinice și unde sunt granițele actuale ale științei.

Articolul continuă după reclamă

Congresul are caracter academic, se adresează comunității medicale și științifice, dar își păstrează porțile deschise către toți cei interesați de sănătate, performanță fizică și cognitivă și de cele mai solide dovezi din spatele promisiunilor despre „întinerire”. Evenimentul deschide Longevity Expo Forum Fest, singurul târg din România dedicat longevității, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, între 11 și 13 noiembrie. Detalii și înscrieri pe fundatiadanvoiculescu.ro.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰