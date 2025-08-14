Şansă la viaţă pentru un copilaş de 4 ani: medicii din Bucureşti i-au "dăruit" o parte din ficatul mamei

Agenţia Naţională a Transplantului anunţă, joi, o operaţie realizată cu succes la un pacient de 4 ani care a primit o parte din ficatul mamei sale, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

”Transplant hepatic pediatric la un pacient de 4 ani la Spitalul Grigore Alexandrescu care a primit o parte din ficatul mamei”, anunţă, joi, Agenţia Naţionalăm a Transplantului.

Medicul Vlad Braşoveanu, care a postat un scurt mesaj pe Facebook, precizează că intervenţia a fost realizată cu succes: ”Intervenţia a fost realizată împreună cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu cu succes. DA pentru viaţă”.

Medicii au realizat, de la începutil acestui an, mai multe transplanturi de organe la pacienţi pediatrici.

