Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şansă la viaţă pentru un copilaş de 4 ani: medicii din Bucureşti i-au "dăruit" o parte din ficatul mamei

Agenţia Naţională a Transplantului anunţă, joi, o operaţie realizată cu succes la un pacient de 4 ani care a primit o parte din ficatul mamei sale, la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti.

de Redactia Observator

la 14.08.2025 , 09:38
transplant Şansă la viaţă pentru un copilaş de 4 ani - Facebook

”Transplant hepatic pediatric la un pacient de 4 ani la Spitalul Grigore Alexandrescu care a primit o parte din ficatul mamei”, anunţă, joi, Agenţia Naţionalăm a Transplantului.

Medicul Vlad Braşoveanu, care a postat un scurt mesaj pe Facebook, precizează că intervenţia a fost realizată cu succes: ”Intervenţia a fost realizată împreună cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu cu succes. DA pentru viaţă”.

Medicii au realizat, de la începutil acestui an, mai multe transplanturi de organe la pacienţi pediatrici.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil operatie transplant ficat
Înapoi la Homepage
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: “Când mă uit, un securist”
Cum a fost &#8220;săltat&#8221; milionarul român cu trei pensii din propria casă: &#8220;Când mă uit, un securist&#8221;
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați plătit vreodată analize care ar fi trebuit decontate de stat?
Observator » Sănătate » Şansă la viaţă pentru un copilaş de 4 ani: medicii din Bucureşti i-au "dăruit" o parte din ficatul mamei