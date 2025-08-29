Peste 10 milioane de pacienți riscă să plătească mai mult pentru tratamentele lor, după ce Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări vor să reducă nivelul de compensare pentru un număr mare de medicamente. Pe listă găsim pastile vitale pentru bolnavii de inimă, pentru diabetici, dar şi pentru cei care au nevoie de antibiotice. Toate ar putea fi trecute pe liste cu o compensare mai mică.

Schimbările din sistemul de compensare a medicamentelor vor lovi direct în buzunarele pacienților. Tratamentul care acum este gratuit riscă să devină o povară greu de dus. De exemplu, un medicament folosit în tratarea unui anumit tip de cancer, care în prezent nu costă nimic pentru pacienți, ar putea ajunge la aproximativ 230 de lei. În aceeași situație se află și un tratament pentru hepatită cronică, care ar urma să coste 32 de lei, deși acum este gratuit.

Multe alte medicamente din lista A, adică cele care au o compensare de 90%, vor trece la o compensare din lista B, adică doar de 50%, iar cele din lista B vor ajunge la o compensare din lista D, de doar 20%. Asta înseamnă că milioane de pacienți vor fi nevoiți să plătească mai mult pentru tratamentele esențiale împotriva hipertensiunii, diabetului, hepatitei cronice sau altor afecțiuni frecvente.

Impactul va fi uriaș. Peste 10 milioane de români ar putea scoate lunar cu 500-600 de lei mai mult din buzunar pentru aceleași rețete. Medicii de familie avertizează că situația ar putea avea consecințe dramatice: pacienții fie vor renunța la hrană ca să-și poată lua tratamentul, fie nu își vor mai cumpăra deloc medicamentele. În cel mai sumbru scenariu, acest lucru ar putea duce la o creștere semnificativă a numărului de decese.

Lista medicamentelor gratuite şi compensate a fost aprobată şi o puteţi consulta AICI.

