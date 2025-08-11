Spitalizările fetelor cu tulburări alimentare cresc vertiginos în Germania. Cazurile s-au dublat în 20 ani

În Germania, numărul fetelor și tinerelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza tulburărilor alimentare s-a dublat în ultimele două decenii, de la 3.000 de cazuri în 2003 la 6.000 în 2023, potrivit datelor guvernamentale publicate luni.

Numărul total al persoanelor care au primit îngrijiri medicale pentru tulburări alimentare a rămas relativ stabil, la aproximativ 12.100 de cazuri în 2023, comparativ cu 12.600 în 2003. Însă, fetele și tinerele cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani reprezintă acum aproape jumătate (49,3%) din totalul pacienților cu tulburări alimentare, în creștere de la aproximativ un sfert în urmă cu două decenii.

Anorexia nervoasă a fost cea mai frecventă afecțiune diagnosticată în 2023, reprezentând puțin peste trei sferturi din totalul cazurilor. Bulimia nervoasă a afectat aproximativ 11% dintre pacienți. Marea majoritate a persoanelor tratate sunt femei, acestea reprezentând 93,3% din cazurile care au necesitat spitalizare anul trecut, în creștere față de 87,6% în urmă cu două decenii.

Perioada medie a tratamentului în regim de spitalizare pentru tulburări alimentare a crescut atât pentru bărbați, cât și pentru femei, ajungând la 53,2 zile în 2023, cea mai mare durată după 2003. Comparativ, durata medie a spitalizării pentru toate afecțiunile în 2023 a fost de 7,2 zile.

Articolul continuă după reclamă

Numărul deceselor puse pe seama tulburărilor alimentare fluctuează de la an la an. În 2023, 78 de persoane au murit în Germania ca urmare a complicațiilor asociate cu tulburările alimentare. Cel mai mare număr de cazuri fatale din ultimii 20 de ani a fost înregistrat în 2008, cu 100 de decese.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰