Spitalul de copii din Braşov nu are, în acest moment, linii de gardă pentru oftalmologie şi ORL, astfel că nu poate interveni în cazurile de urgenţă apărute după program, deşi acestea se numără printre cele mai frecvente probleme la copiii mici, conform Agerpres.

Spitalul de copii din Brașov, fără gardă pentru ORL și oftalmologie. Cazurile grave ajung în alte oraşe - Inquam Photos / Alex Nicodim

Purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Marcel Albean, a precizat, luni, pentru AGERPRES, că există o serie de specialităţi în care spitalul nu are asigurate linii de gardă, micii pacienţi fiind trimişi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - însă pentru pentru cele oftalmologice singura soluţie este, în anumite cazuri, transferul la o unitate medicală din alt oraş.

Conform medicului Mircea Albean, în prezent, există un singur oftalmolog la Spitalul de Copii, astfel că asigurarea unei linii de gardă iese din calcul în prezent.

Nici pentru cazurile de arşi - respectiv chirurgie plastică - sau în cazul pacienţilor care au nevoie de neurochirurg sau chirurg cardio-vascular, specialităţi în care există linii de gardă doar la Spitalul Judeţean - situaţia nu este mult mai bună, susţine sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Dr. Albean - care este chirurg plastician - atrage atenţia că, în aceste specialităţi, în cazul operaţiilor, când este nevoie de anestezie, este necesară inclusiv prezenţa unui medic anestezist care să fie specializat/familiarizat cu ceea ce înseamnă astfel de cazuri, deoarece anesteziile în cazul adulţilor diferă de cele în cazul copiilor.

"Este din ce în ce mai greu să găseşti medici care să facă gardă atâta vreme cât suntem plătiţi cu ora la nivelul salariului din 2017. Medicul nu poate fi obligat să facă gardă, aceasta înseamnă ore suplimentare, din timpul lui liber. În alte ţări, gărzile se plătesc dublu, la noi, cuantumul plăţii nici măcar nu este raportat la salariul actual. (...)Ne asumăm nişte riscuri (de malpraxis-n.r.), plus oboseala", a subliniat medicul.

Potrivit acestuia, chiar dacă, în prezent, mai există medici care îşi asumă să facă gărzi, cei mai mulţi refuză să semneze noile contracte care reglementează efectuarea acestor servicii.

Conform sursei citate, la Spitalul de Copii, în prezent, sunt, în medie, 150-200 de prezentări/pe zi la Unitatea de Primiri Urgenţe, cele mai multe în weekend.

Un medic de la Spitalul de Copii Braşov a dezvăluit, în weekend, pe Facebook, că s-a confruntat, recent, cu o situaţie disperată, deoarece, în timpul unei gărzi, a fost nevoită să trimită acasă un astfel de caz în situaţia în care nu se asigură gărzi în oftalmologie de mai mulţi ani.

Mai mult, pacientul a revenit cu părinţii, tot la UPU, după cinci zile, cazul agravându-se, iar singura soluţie a fost transferul la Spitalul din Sfântul Gheorghe, care are o linie de gardă la domiciliu în oftalmologie.

Postarea, care a fost preluată de presa locală, a fost ştearsă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰