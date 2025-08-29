Sportivi care vor să îşi crească masa musculară sau oameni obişnuiţi. indiferent de categorie, oamenii au început să consume din ce în ce mai des pudră proteică. Suplimentul alimentar uşor de folosit şi de integrat în preparate s-a transformat într-un adevărat trend, inclusiv printre mămici.

Nutriţioniştii sunt, însă, sceptici. Pudra proteică ar putea avea şi efecte nedorite, astfel că trebuie consumată cu măsură şi doar în anumite condiţii.

La începuturi, pudra proteică era folosită doar de sportivi. Suplimentul a ajuns, însă, să fie utilizat în rețetele zilnice ale oamenilor: în băuturi, gustări rapide sau în deserturi. Pe reţelele sociale, pudra proteică e o adevărată vedetă.

"Am văzut şi eu pe social media, se folosesc şi să faci clătite sau să faci multe alte chestii, ceea ce mi se pare greșit" şi-a dat cu părerea un bărbat.

Când ar trebui încorporată în dietă pudra proteică

Specialiștii în nutriție spun că acest supliment alimentar a ajuns să înlocuiască mese întregi și atrag atenția asupra utilității ei.

"Ar trebui să folosim astfel de produse doar când, atunci când într-adevăr e nevoie să completăm alimentația. […] Dozele mari de proteine pun, să zicem, o presiune mai mare asupra organismului, pentru că, odată ce au ajuns în corp, corpul trebuie să facă ceva cu ele" a explicat nutriționistul Șerban Damian.

Proteinele se găsesc și în alimentele naturale. De exemplu, un shake proteic de 200 de ml conține, în medie, 25 de grame de proteină. Aceeași cantitate o găsim în aproximativ 120 de grame de piept de pui sau 200 de grame de brânză de vaci.

Avertismentul medicilor pediatri

Inclusiv mămicile folosesc pudra proteică - în preparatele copiilor.

"Nu e voie să punem în alimentația copilului mic pudră proteică. […] Un exces de proteină poate să ducă la o degradare a rinichilor și a ficatului. Copilul se deshidratează, poate să elimine calciul din organism. Și de aici dezechilibru pe partea osoasă" a explicat medicul pediatru Calemia Păun.

Potrivit statisticilor europene, vânzările de pudră proteică vor continua să crească și în următorii ani.

