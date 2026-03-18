O realitate tot mai apăsătoare a sistemului medical din România o reprezintă conflictele între medici şi pacienţi sau rudele pacienţilor. Nu trece o săptămână fără să auzim de un medic bătut în camera de gardă sau de agresiuni la adresa personalului sanitar. "Spitalul nu e gară", afirmă ministrul Sănătăţii, în timp ce realitatea din teren îl contrazice în tot mai multe spitale din ţară. Echipa Observator a ajuns în nordul ţării, acolo unde un medic a fost bătut chiar în timp ce resuscita un pacient. Pentru bolnav a fost prea târziu, dar pentru sistem încă mai e timp spun doctorii - nevoiţi să lupte atât cu lipsurile din spitale, cât şi cu revolta pacienţilor. Care de multe ori este mai mult decât îndreptăţită.

România este ţara în care medicii sunt bătuţi în timp ce încearcă să salveze vieţi. Acum mai puţin de o lună, un medic de 38 de ani resuscita o pacientă în compartimentul de primiri urgenţe a spitalului din Borşa. Ginerele femeii l-a chemat pe hol şi l-a vovit cu capul în gură.

"Aici s-a întâmplat, aparţinătorul era dincolo, în camera de triaj.", spune directoarea spitalului.

"De obicei sunt mai mult verbali, agresivi verbal, dar sunt situaţii şi în care, recent s-a întâmplat, unul din colegi a fost agresat fizic. Suntem de multe ori puşi în situaţia în care să setăm o distanţă de precauţie faţă de aparţinători.", precizează Luca Voiculescu, medic specialist medicină de urgenţă.

Medicul agresat a refuzat să depună plângere împotriva agresorului. Face în continuare gărzi la Borşa, deşi e angajat al Spitalului Judeţean Bistriţa. Şi nu vrea să apară în faţa camerei.

"Până la urmă este locul de muncă şi mergem mai departe chiar dacă uneori apar incidente.", spune un medic ATI.

Este medic ATI, dar face gărzi la mai bine de 100 de km de casă. Fratele lui este tot la Bistriţa în secţia de Interne. Părinţii lor au stat 10 ani în Anglia la muncă doar pentru a-i ţine la facultate. Când s-au întors în ţară, i-au găsit medici.

Reporter: Sunt mândri?

Medic ATI: Da. Ca principiu vrem să rămânem în ţară, familia ne ţine.

"Luna asta n-am niciun weekend în care nu lucrez, în fiecare weekend lucrez.", precizează un alt medic.

Incidentul i-a şocat pe pacienţii din spital.

"Asta chiar e urât, exagerat şi cred că se ia măsuri. Să vii să baţi doctorul, unde s-a mai pomenit aşa ceva?", precizează un alt medic.

Cam peste tot în ţară, dacă ar fi să numărăm cazurile de medici agresaţi.

"Unele se rezolvă pe plan local, altele se solicită prin 112 serviciul de ajutor din partea poliţiei, s-a lăsat şi cu amenzi câteodată. Câteodată te gândeşti...oare nu te-aşteaptă cineva la colţul spitalului?", menţionează Luca Voiculescu, medic specialist medicină de urgenţă.

Se întâmplă şi la Spitalul Municipal din Sighet. Medicii mărturisesc că ajung să le fie frică să-şi facă meseria.

"Şi eu am primit ameninţare, cred că nu este coleg care să nu fi trecut prin episoade de genul ăsta.

Nemulţumiţi pentru timpii de aşteptare, nemulţumiţi pentru unele investigaţii pe care nu le pot rezolva prin spital şi trebuie să meargă în privat pentru ele. Şi tu ştii ce trebuie să faci, dar nu ai cu ce. Îţi lipsesc liniile de gardă. De la 2 până a doua zi dimineaţă este gardă. Acoperită de un singur medic.", adaugă medicul din Sighet.

Sindicatul Medical din România cere urgent schimbarea legislaţiei, astfel încât agresorii să fie acuzaţi de ultraj.

"Doctorul e acolo pentru că el asta trebuie să facă, trebuie să fie acolo să salveze viaţa, chiar dacă e desfigurat în timp ce resuscitează. 00.16 Noi nu ne putem apăra, suntem complet defenseless. După ce se vor introduce în cadrul cursurilor de la Facultatea de Medicină cursuri de autoapărare, centura neagră şi aşa mai departe, o să putem să profesăm în continuare, altfel dincolo de glumă nu văd cum am putea face chestia asta.", mai spune Marian Stamate, preşedintele Sindicatului Medical România.

Însă nemulţumirile oamenilor care ajung în spitale au rădăcini mult mai adânci. Să luăm cazul spitalului din Borşa. Anul trecut, unul dintre medicii de anestezie şi terapie intensivă a fost prins fumând chiar în secţia de ATI. Chiar colegii lui au sunat la 112, iar spitalul a fost amendat cu 10 mii de lei. Medicul a fost dat afară şi a dat în judecată conducerea spitalului. La începutul anului, manager interimar a fost pusă chiar cea care a fost martor în proces, ba chiar i-ar fi luat partea "fumătorului".

"Din declaraţia actualei manager interimar rezultă ca ea zice: eu n-am văzut ca el să fi fumat acolo, se fumează cam peste tot prin spital, nu doar acolo.", precizează Ion Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.

Ne povesteşte primarul din Borşa, cel care va prelua spitalul de la Ministerul Sănătăţii. Tot el a oprit revolta personalului medical.

"Întotdeauna când se face o schimbare, ştiţi că nu-i chiar bine primită de toată lumea. Probabil s-au obişnuit cu vechea conducere.", adaugă Maria Băg, manager interimar Spitalul de Recuperare Borşa.

11 medici au ameninţat că îşi dau demisia dacă nu este schimbată conducerea. Primarul i-a întors din drum, după ce le-a atras atenţia că nici ei nu sunt uşă de biserică.

"Erau discuţii că nu-i medicul la gardă sau nu-i în cabinet, aici vom vedea pe parcurs. Dacă se va schimba această percepţie a pacienţilor, sau a aparţinătorilor faţă de personalul de la spital, atunci şi noi vom face maxim posibil ca şi ei să primească cât se poate. Astăzi percepţia nu este una foarte bună.", adaugă Ion Sorin Timiş.

Fumatul pare să fie cea mai mică problemă acum. Primarul spune că medicii nu respectă programul de lucru

"Partea de spital de acuţi: medicul are gardă în secţie la internaţi şi gardă în ambulator unde merge lumea, se uită la ei şi spune: ar trebui să consultaţi un doctor, cam asta înseamnă ambulatorul pe aici pe la noi. Tu când eşti în secţie, păi stai în secţia aia, ei tot în perioada în care sunt pontaţi pe secţie sunt jos în ambulator. Trebuie să rezolvăm şi treaba asta! Păi aşa nu ne convine. Dacă trece la primărie, vă aduc tableta şi ecusoane cu cip în ele.", mai spune Ion Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.

Însă problemele nu se termină aici. Secţia de pediatrie este închisă, după ce singurul medic pediatru a făcut infarct, la doar 47 de ani. Alte 5 secţii au câte un singur medic.

"Dacă-şi ia concediu trebuie să închizi secţia, nu-i prima dată când s-o închis acum că-i scandalul, dintotdeauna a fost aşa.", explică Ion Sorin Timiş.

Nici clădirea în care funcţionează spitalul nu e în regulă. A fost inaugurată în anii 80 şi de atunci nu s-au făcut deloc Investiţii. Doar mici reparaţii atunci când plouă sau se strică ceva.

Încăperi şi etaje întregi sunt închise, iar pacienţii sunt nevoiţi să aştepte pe holuri vechi şi îmbâcsite. Uneori degeaba.

"Intru degeaba...stau de la 11. Stai să te vadă. Mă vede. O şi uitat cum arăţi.", mai spune Ion Sorin Timiş.

Aşa arată un spital din România în 2026. O imagine a unui întreg sistem, cu garda jos.

