Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat luni că au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluaţi într-o unitate medicală din municipiul Iaşi.

- Trei cazuri de malarie confirmate la Iaşi. Rogobete: "Este vorba despre copii din aceeaşi familie" - Profimedia

Potrivit ministrului, este vorba despre trei copii din aceeaşi familie, cu vârste de 1 an şi 6 luni, 3 ani şi 5 ani, recent întorşi dintr-o călătorie într-o zonă endemică din Africa.

Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct

"Doi dintre aceştia au fost diagnosticaţi prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment. Debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături), urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este uşoară, de tip respirator. Starea generală a pacienţilor este stabilă", a scris ministrul pe Facebook.

El a afirmat că, potrivit procedurilor medicale şi epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienţilor către Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", în vederea confirmării diagnosticului, iniţierii tratamentului specific şi monitorizării evoluţiei. Direcţia de Sănătate Publică a fost informată, iar ancheta epidemiologică este în desfăşurare.

Malaria este o boală transmisă prin înţepătura unor ţânţari infectaţi (Anopheles), specifici zonelor tropicale şi subtropicale, precum Africa. Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activităţi obişnuite din comunitate.

