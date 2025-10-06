Un rinichi din grupa sanguina A a fost convertit la grupa 0 şi transplantat unui pacient în moarte cerebrala

Cercetătorii canadieni au reuşit să convertească un rinichi de grupa sanguină A în grupa sanguină 0 şi apoi l-au transplantat unei persoane aflate în moarte cerebrală, procedură a cărei reuşită promite să faciliteze accesul la organe pentru persoanele aflate pe lista de aşteptare pentru transplant.

Rinichiul, care fusese practic transformat într-un organ universal de transplant, a funcţionat bine timp de două zile înainte de a prezenta semne de respingere. În studiul lor, cercetătorii au detaliat această conversie reuşită a unui rinichi de la un donator cu grupa sanguină A într-un organ de grupa sanguină 0 folosind enzime, care sunt proteine care declanşează reacţiile chimice în organism.

Transplantul de rinichi este un tratament pentru pacienţii cu boli renale încă din anii 1950. Cu toate acestea, ca toate transplanturile de organe, este oarecum limitat de necesitatea compatibilităţii grupei sanguine a donatorului cu cea a primitorului, precum şi de imperativul de a găsi un organ de dimensiuni adecvate şi care să fie suficient de aproape geografic pentru a putea fi transplantat la timp.

Oamenii au patru grupe sanguine principale - A, B, AB şi 0 - iar sistemul imunitar al unei persoane cu o anumită grupă sanguină poate reacţiona împotriva unei alte grupe. De exemplu, un candidat la transplant cu grupa sanguină 0 poate primi doar un rinichi de la un donator de grupa sanguină 0, dar cineva cu grupa sanguină A, B sau AB poate primi, de asemenea, un rinichi de grupa sanguină 0. Acest lucru se datorează faptului că fiecare grupă sanguină este definită de substanţe declanşatoare ale sistemului imunitar, numite antigene. Sângele de tip 0 nu are aceste antigene, aşa că poate fi administrat universal, în timp ce alte grupe sanguine ar declanşa sistemul imunitar al unei persoane cu grupa sanguină 0.

Ce este un organ universal de transplant

Protocolul de tratament bazat pe enzime care poate transforma un organ într-un transplant "universal" a fost realizat din 2022 şi poartă denumirea EC0 (grupă sanguină 0 convertită enzimatic).

"Procesul EC0 a fost demonstrat pentru plămâni", a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, co-autorul studiului, Stephen Withers, profesor emerit de biochimie la Universitatea din British Columbia (Canada). "Sperăm că funcţionează pentru toate celelalte organe - ar trebui să funcţioneze!".

La începutul acestui an, un alt grup de cercetare a raportat conversia unui rinichi folosind EC0, dar au început cu un rinichi de grupă sanguină B în experimentul lor, notează Live Science.

Withers a făcut parte din echipa din 2022 care a convertit plămânii de la grupa sanguină A la grupa sanguină 0. Dar acea echipă nu a transplantat plămânii EC0 la o persoană în acel experiment care a avut ca obiectiv doar demonstrarea conceptului.

În noul studiu, Withers şi colegii săi au folosit un rinichi cu grupa sanguină A care fusese considerat nepotrivit pentru transplant şi l-au convertit într-un rinichi de grupa sanguină 0 prin perfuzarea rinichiului cu un fluid special, procedură care a durat aproximativ două ore.

"Dispozitivele de perfuzie şi soluţiile de conservare a organelor sunt destul de frecvent utilizate pentru a menţine organele în stare bună între donare şi transplant", a explicat Withers. Pentru a converti organul, cercetătorii au introdus enzime specifice în fluidul de perfuzie care au eliminat antigenele grupei sanguine care pot provoca respingerea.

"În acest fel, organele nu vor mai fi recunoscute şi vizate de anticorpii anti-A prezenţi în fluxul sanguin al receptorului", a spus Withers. Procedura nu eliberează definitiv organul de antigenele problematice, dar ar putea ajuta la prevenirea celor mai grave reacţii a sistemului imunitar.

Rinichiul a funcţionat timp de două zile

Pentru a vedea dacă rinichiul poate fi tolerat, echipa a apelat la un receptor în moarte cerebrală a cărui familie a consimţit la studiu. Echipa a transplantat rinichiul EC0 receptorului, care avea o cantitate mare de anticorpi anti-A.

Într-un transplant tipic, terapia cu anticorpi este administrată receptorului înainte şi după transplant pentru a preveni respingerea "hiperacută", care se întâmplă rapid. Dar echipa de cercetare a vrut să testeze dacă crearea unui rinichi EC0 ar preveni respingerea timpurie, aşa că nu au aplicat această terapie.

"Trebuia să înţelegem cum au progresat lucrurile", a spus Withers. Cercetătorii au monitorizat rata cu care antigenele au reapărut în rinichi şi cât timp organismul receptorului a putut tolera această reapariţie.

Cercetătorii au descoperit că rinichiul EC0 a funcţionat bine timp de două zile după transplant, fără semne de respingere. Răspunsurile imune la noul rinichi au apărut în a treia zi, când rinichiul EC0 a început să creeze noi antigene A.

"Într-un transplant clinic real există o serie de proceduri care pot fi aplicate pentru a minimiza respingerea iniţială mediată de anticorpi, inclusiv imunosupresia optimizată", a spus Withers. Dacă aceste metode, care reprezintă îngrijirea standard în orice transplant de organe, sunt utilizate şi pentru rinichii EC0, acest lucru ar putea permite o toleranţă pe termen lung a transplantului.

Conversia organelor de la o grupă sanguină la alta este importantă pentru creşterea accesului pacienţilor la organele donatoare, au scris cercetătorii în studiu. Deşi rinichiul EC0 a fost transplantat cu succes, dezvoltarea acestui proces de transplant este încă în stadii incipiente.

