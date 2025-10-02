Un focar de boala limbii albastre a fost confirmat în comuna Câlnic, județul Gorj, după ce zece bovine din patru exploatații au fost testate pozitiv. Este primul focar depistat în județ în ultimii zece ani, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, scrie Agerpres.

Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic - Shutterstock | Ilustraţie

În judeţul Gorj, ultimele focare în evoluţie în ceea ce priveşte această boală au fost în 2014.

"La nivelul judeţului Gorj, au efectuat mai multe focare în anul 2014, în aproape toate localităţile. În urma evoluţiei din 2014, au fost selectate trei localităţi ţintă, din care s-au prelevat probe pentru supravegherea activă a evoluţiei acestei boli. La ultima prelevare de probe, am avut un număr de zece animale pozitive, diagnosticate de Institutul de Diagnostic de Sănătate Animală de la Bucureşti. Este vorba de comuna Câlnic în care au fost depistate aceste animale, zece bovine în patru exploataţii din satele Câlnic, Câlnicul de Sus şi Pinoasa. Efectivul total de animale din speciile receptive, vorbim de toate rumegătoarele, este de 583 de bovine, 194 de ovine şi 625 de capre pe raza comunei Câlnic. Evoluează sereotipul trei, care a mai apărut şi în alte ţări din Europa, cel mai apropiat focar fiind în Ungaria, în România fiind primul focar la noi", a declarat joi, pentru sursa citată, directorul executiv adjunct al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Ştefănescu.

Cum s-a declanşat focarul

Articolul continuă după reclamă

Potrivit acestuia, boala s-a declanşat în urma unor muşcături de insectă.

"Am făcut investigaţii, se pare că incriminaţi sunt vectorii culicoizi, sunt nişte insecte care transmit acest virus. Nu am avut intrări de animale din speciile receptive în ultima perioadă ca să putem spune că a fost adusă. S-a întocmit un plan de măsuri, sunt măsuri restrictive în ceea ce priveşte mişcarea animalelor din aceste exploataţii pe o perioadă de 30 de zile, am recomandat efectuarea de dezinsecţii pentru a distruge aceste insecte care pot transmite virusul. Boala se tratează simptomatic, adică în funcţie de ce simptome manifestă animalele le tratează medicul veterinar, dar aceste animale de la care au fost preluate probe şi sunt pozitive nu manifestă clinic semne specifice bolii", a mai spus Sorin Ştefănescu.

Boala se transmite de la o rumegătoare la alta, fie prin contact, fie prin insecte, dar vectorul principal este insecta, a mai adăugat el.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰