11 octombrie, Sfântul Apostol Filip. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 11 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Filip, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi, nu trebuie confundat cu Apostolul Filip, cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Apostol Filip s-a născut în Cezareea Palestinei. Împreună cu Sfântul Arhidiacon Ştefan, s-au numărat între cei şapte diaconi aleşi de către Sfinţii Apostoli.

Sfântul Apostol Filip a fost căsătorit având patru fiice. Ca diacon, el a slujit cu râvnă săracilor şi văduvelor. În vremea prigoanei asupra creştinilor pornite la Ierusalim, Sfântul Filip s-a stabilit în Samaria, unde a predicat cuvântul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfântul Apostol Filip numeroase minuni.

Articolul continuă după reclamă

Din Faptele Apostolilor aflăm că Sfântul Filip l-a botezat pe Simon Magul. Tot el a fost cel care l-a botezat şi pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. Sfântul Apostol Filip a predicat învăţătura lui Hristos şi în Azotus, unde a adus pe mulţi la dreapta credinţă. Sfântul Filip a fost hirotonit Arhiereu al Cetăţii Tralles. Tot în această cetate s-a mutat la Domnul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰