Antena Meniu Search
x

Curs valutar

11 octombrie, Sfântul Apostol Filip. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 11 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Filip, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 10:23
Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 11 octombrie Sfântul Apostol Filip este prăznuit pe 11 octombrie - doxologia.ro

Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi, nu trebuie confundat cu Apostolul Filip, cel de-al treilea Apostol chemat la misiune de catre Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Apostol Filip s-a născut în Cezareea Palestinei. Împreună cu Sfântul Arhidiacon Ştefan, s-au numărat între cei şapte diaconi aleşi de către Sfinţii Apostoli. 

Sfântul Apostol Filip a fost căsătorit având patru fiice. Ca diacon, el a slujit cu râvnă săracilor şi văduvelor. În vremea prigoanei asupra creştinilor pornite la Ierusalim, Sfântul Filip s-a stabilit în Samaria, unde a predicat cuvântul lui Hristos. Tot aici, Dumnezeu a lucrat prin Sfântul Apostol Filip numeroase minuni.

Articolul continuă după reclamă

Din Faptele Apostolilor aflăm că Sfântul Filip l-a botezat pe Simon Magul. Tot el a fost cel care l-a botezat şi pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. Sfântul Apostol Filip a predicat învăţătura lui Hristos şi în Azotus, unde a adus pe mulţi la dreapta credinţă. Sfântul Filip a fost hirotonit Arhiereu al Cetăţii Tralles. Tot în această cetate s-a mutat la Domnul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul filip 11 octombrie sarbatoare sfantul filip praznuire sfantul filip
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Ştiri sociale » 11 octombrie, Sfântul Apostol Filip. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox