14 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 14 ianuarie 1514, Papa Leon al X-lea emite o bulă papală împotriva sclaviei. Pe 14 ianuarie 1539, Spania anexează Cuba. Pe 14 ianuarie 1547, Ivan al IV-lea Cel Groaznic ia titlul de țar al Rusiei. Pe 14 ianuarie 1595, în lupta de la Putineiu, detaşamentele conduse de frații Buzești și Radu Calomfirescu înfrâng pe tătarii care invadaseră țara. Pe 14 ianuarie 1814, conform Tratatului de la Kiel, Frederic al VI-lea al Danemarcei cedează Regatul Norvegiei lui Carol al XIII-lea al Suediei, în schimbul Pomeraniei. Pe 14 ianuarie 1858, Napoleon al III-lea al Franței scapă de o tentativă de asasinat pus la cale, la Paris, de Felice Orsini și complicii săi. Pe 14 ianuarie 1900 are loc premiera, la Teatrul Constanzi din Roma, a operei "Tosca", de Giacomo Puccini.

Pe 14 ianuarie 1919 are loc Masacrul de la Casa de Credit din Tartu, Estonia, tragedie soldată cu 19 morţi. Pe 14 ianuarie 1933 se instalează Guvernul național–țărănesc condus de Alexandru Vaida-Voevod. Pe 14 ianuarie 1953, Josip Broz Tito este ales primul președinte al Iugoslaviei. Pe 14 ianuarie 1954, Marilyn Monroe se căsătorește cu fostul star de baseball Joe DiMaggio. Pe 14 ianuarie 1973, concertul lui Elvis Presley din Hawaii este transmis în direct prin satelit și stabilește recordul ca cea mai urmărită emisiune de către un artist individual din istoria televiziunii americane. Pe 14 ianuarie 2004, steagul cu cinci cruci a redevenit drapel național al Georgiei, după o pauză de aproximativ 500 de ani. Pe 14 ianuarie 2006 o explozie cauzată de acumularea de gaze a ucis șapte oameni la mina din Anina, România.

Nașteri pe 14 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 ianuarie, de la poetul român Dimitrie Bolintineanu, născut pe 14 ianuarie 1819, sau Carol al III-lea, Duce de Parma, născut pe 14 ianuarie 1823, şi până la Marele Duce Alexei Alexandrovici al Rusiei, născut pe 14 ianuarie 1850, sau actriţa americană Faye Dunaway, născut pe 14 ianuarie 1941.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 14 ianuarie s-au născut personalităţi precum actorul american Carl Weathers, născut pe 14 ianuarie 1948, politicianul român Călin Popescu Tăriceanu, născut pe 14 ianuarie 1952, artistul român Victor Socaciu, născut pe 14 ianuarie 1953, vedeta de televiziune Andrei Gheorghe, născut pe 14 ianuarie 1962, rapperul american LL Cool J, născut pe 14 ianuarie 1968, actorul american Jason Bateman, născut pe 14 ianuarie 1969, pilotul de curse italian Giancarlo Fisichella, născut pe 14 ianuarie 19773, sau cântăreţul român Costi Ioniţă, născut pe 14 ianuarie 1978.

Decese pe 14 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Regele Andrei al III-lea al Ungariei, decedat pe 14 ianuarie 1301, scriitorul englez Lewis Carroll, decedat pe 14 ianuarie 1898, actorul american Humphrey Bogart, decedat pe 14 ianuarie 1957, actriţa americană Shelley Winters, decedată pe 14 ianuarie 2006, sau actorul britanic Alan Rickman, decedat pe 14 ianuarie 2016.

Tot într-o zi de 14 ianuarie s-au stins din viaţă şi Ștefăniță, domn al Moldovei, nepot al lui Ștefan cel Mare, decedat pe 14 ianuarie 1527, medicul român Ioan Cantacuzino, decedat pe 14 ianuarie 1934, generalul român Ermil Gheorghiu, decedat pe 14 ianuarie 1977, sau politicianul român Mircea Ciumara, decedat pe 14 ianuarie 2012.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰