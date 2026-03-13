14 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 14 martie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 14 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 14 martie

Pe 14 martie 1800, Cardinalul Barnaba Chiaramonti devine Papa Pius al VII-lea. Pe 14 martie 1837 apare, la Iași, "Alăuta Românească", prima revistă literară din Moldova, supliment al gazetei "Albina românească". Pe 14 martie 1881, Parlamentul a votat Legea prin care România devenea regat. Carol I a fost încoronat la 10 mai 1881. Pe 14 martie 1895, Regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din București. Pe 14 martie 1938, Adolf Hitler intră în Viena, unde este aclamat de 200.000 de austrieci. Pe 14 martie 1950, FBI a emis în premieră lista celor mai căutați zece răufăcători.

Pe 14 martie 1961, un bombardier B-52 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii se prăbușește în apropiere de Yuba City, California, în timp ce transporta arme nucleare. Pe 14 martie 1964, Jack Ruby este condamnat pentru uciderea lui Lee Harvey Oswald, presupusul asasin al președintelui american John Fitzgerald Kennedy. Pe 14 martie 1966 a avut loc premiera filmului "Răscoala", după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, în regia lui Mircea Mureșan. Filmul a obținut premiul Opera prima, la Festivalul de Film de la Cannes. Pe 14 martie 1972, zborul 296 Sterling Airways se prăbușește în apropiere de Kalba, Emiratele Arabe Unite, în timp ce se apropia de Aeroportul Internațional Dubai. 112 persoane şi-au pierdut viaţa. Pe 14 martie 1982, Guvernul sud-african bombardează sediul Congresului Național African din Londra. Pe 14 martie 1990, Mihail Gorbaciov este ales președinte al Uniunii Sovietice de Congresul deputaților. Pe 14 martie 1992 sunt reînhumate, la Brașov, osemintele lui Nicolae Titulescu, aduse din Franța. Pe 14 martie 2004, Vladimir Putin este reales președinte al Rusiei cu 71% din voturile exprimate. Pe 14 martie 2020, în timpul pandemiei de coronavirus, președintele Klaus Iohannis anunță că România va intra în stare de urgență începând de luni, 16 martie 2020.

Nașteri pe 14 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 14 martie, de la compozitorul, violonistul şi dirijorul austriac Johann Strauss–tatăl, născut pe 14 martie 1804, sau Victor Emanuel al II-lea al Italiei, primul rege al Italiei unificate, născut pe 14 martie 1820, şi până la pictorul spaniol Lorenzo Casanova, născut pe 14 martie 1844, sau Umberto I, rege al Italiei, născut pe 14 martie 1844.

Tot într-o zi de 14 martie s-au născut şi personalităţi precum poetul român Alexandru Macedonski, născut pe 14 martie 1854, fizicianul german Albert Einstein, născut pe 14 martie 1879, scriitorul român Constantin I. Gane, născut pe 14 martie 1885, scriitorul român Alexandru Paleologu, născut pe 14 martie 1919, actorul român Iurie Darie, născut pe 14 martie 1929, actorul britanic Michael Caine, născut pe 14 martie 1933, artistul american Quincy Jones, născut pe martie 1933, regizorul german Wolfgang Petersen, născut pe 14 martie 1941, actriţa română Carmen Galin, născută pe 14 martie 1946, actorul american Billy Crystal, născut pe 14 martie 1948, Albert al II-lea, prinț de Monaco, născut pe 14 martie 1958, sau fotbalistul francez Nicolas Anelka, născut pe 14 martie 1979.

Decese pe 14 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 14 martie. Dintre acestea amintim pe filosoful şi economistul german Karl Marx, decedat pe 14 martie 1883, Zita de Bourbon-Parma, soția lui Carol I al Austriei, ultimul împărat al Imperiului Austro-Ungar, decedat pe 14 martie 1989, matematicianul şi fizicianul britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie 2018, sau wrestlerul american Scott Hall, decedat pe 14 martie 2022.

România i-a pierdut într-o zi de 14 martie, printre alţii, pe actriţa şi cântăreaţa Michaela Niculescu, decedată pe 14 martie 2013, cântăreaţa Ileana Ciuculete, decedată pe 14 martie 2017, sau scriitoarea şi actriţa Aurora Cornu, decedată pe 14 martie 2021.

