Alarmă în România: consumul de droguri începe tot mai devreme

Consumul de droguri devine o problemă stringentă în România, iar specialiștii avertizează că vârsta la care apare primul contact cu substanțele interzise scade de la an la an. În unele cazuri, debutul se produce chiar în jurul vârstei de 13-14 ani, potrivit experților antidrog.

În acest context, la Școala Gimnazială 206 din București a fost organizată conferința „Puterea stă în alegeri sănătoase”, un eveniment dedicat părinților și profesorilor care vor să înțeleagă mai bine fenomenul și să recunoască din timp semnalele de alarmă. Întâlnirea se înscrie în campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cifrele fenomenului: tot mai mulți tineri intră în contact cu drogurile

Datele oficiale arată că fenomenul nu mai poate fi ignorat. Potrivit rapoartelor privind situația drogurilor, peste 10% dintre românii cu vârste între 15 și 64 de ani au consumat cel puțin o dată un drog ilegal. În rândul adolescenților, tendința este de asemenea îngrijorătoare. Aproximativ 6% dintre elevii de 15-16 ani au experimentat cel puțin o dată substanțe interzise, cel mai frecvent canabis. În marile orașe, situația poate fi și mai gravă: în București, 1 din 10 liceeni recunoaște că a consumat cel puțin o dată droguri, iar jumătate dintre adolescenți spun că pot procura substanțele chiar din zona școlii. În total, statisticile arată că cel puțin un milion de persoane din România au consumat droguri măcar o dată în viață, iar fenomenul continuă să crească.

Drogurile sintetice, cel mai mare pericol

La conferința organizată în Capitală, specialiștii au vorbit despre riscurile majore ale drogurilor moderne, în special ale substanțelor sintetice.

„Drogurile sintetice sunt cele mai periculoase la ora actuală, pentru că vorbim despre dependență rapidă. O primă doză poate însemna pragul de instalare a dependenței”, a explicat Cătălin Țone, expert în politici antidrog.

Potrivit specialiștilor, problema este agravată de faptul că mulți adolescenți ajung la droguri din curiozitate sau sub presiunea anturajului, fără să înțeleagă consecințele reale.

Primele semne pot fi confundate cu „criza adolescenței”

Una dintre marile probleme este că schimbările de comportament apar discret și sunt adesea interpretate greșit de familie. Retragerea socială, iritabilitatea sau pierderea interesului pentru activități care înainte aduceau bucurie pot fi semnale timpurii ale unor probleme mai grave.

„Copiii sunt foarte expuși informațiilor și au nevoie de competențe care să îi ajute să facă față presiunii grupului și să se ferească de pericolul drogurilor”, a explicat Adriana Iancu, directorul Școlii Gimnaziale 206.

Psihologii: frica nu este soluția

Specialiștii în psihologie spun că dependențele apar adesea pe fondul unor vulnerabilități emoționale, iar abordarea bazată pe pedeapsă sau frică nu funcționează.

„Dependențele apar de multe ori în căutarea unei stări. Soluția nu este frica sau pedeapsa, ci identificarea emoțiilor și nevoilor copilului”, a explicat psihologul Gabriela Maalouf.

Profesorii spun că școala observă adesea primele schimbări, însă prevenția reală este posibilă doar prin colaborarea dintre profesori, consilieri școlari și părinți.

Prevenția începe cu informația

Conferința „Puterea stă în alegeri sănătoase”, organizată la Școala Gimnazială 206 se înscrie în campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează întâlniri și sesiuni de informare în școli din întreaga țară. Scopul acestor inițiative este simplu, spun organizatorii: prevenția trebuie să înceapă devreme, înainte ca drogurile să devină o realitate în viața adolescenților. Seria de conferințe și evenimente dedicate informării părinților și profesorilor va continua în perioada următoare în mai multe orașe din România.

