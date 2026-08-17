17 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 17 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 17 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 17 august

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Pe 17 august 986, bulgarii au învins forțele bizantine în Bătălia de la Porțile lui Traian, în Munții Balcani. Împăratul Vasile al II-lea scapă cu viață cu dificultate. Pe 17 august 1786, după moartea lui Frederic cel Mare, nepotul lui, Frederic Wilhelm al II-lea, devine rege al Prusiei. Pe 17 august 1807, primul vapor comercial, al lui Robert Fulton, a efectuat prima sa cursă pe Râul Hudson. Pe 17 august 1896, în Londra, Bridget Driscoll este prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație în care a fost implicat un automobil.

Pe 17 august 1942, forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii, USAAF, efectuează primul raid aerian în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa. Pe 17 august 1956, Curtea Constituțională a Germaniei Federale interzice Partidul Comunist din cauză de neconstituționalitate. Pe 17 august 1962, polițiștii de frontieră est-germani ucid un tânăr de 18 ani, Peter Fechter, în timp ce acesta încerca să treacă Zidul Berlinului spre Berlinul de Vest. Fechter devine prima victimă a zidului. Pe 17 august 1977, spărgatorul de gheață sovietic "Arktica" devine prima navă de suprafață care atinge Polul Nord. Pe 17 august 1988, președintele Pakistanului, Muhammad Zia-ul-Haq, și ambasadorul SUA, Arnold Raphel, îşi pierd viaţa într-un accident de avion. Pe 17 august 2008, înotătorul american Michael Phelps devine prima persoană care a câștigat opt medalii de aur la o ediţie a Jocurilor Olimpice. Pe 17 august 2009, în Operațiunea Scutul Oceanului, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord începe să trimită nave militare în Golful Aden și Oceanul Indian pentru combaterea piraților somalezi. Pe 17 august 2017, o furgonetă condusă de un marocan a intrat în mulțimea de oameni de pe La Rambla din Barcelona. 16 persoane şi-au pierdut viaţa și peste 130 au fost rănite. Statul Islamic își asumă responsabilitatea atacului terorist.

Naşteri pe 17 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 17 august, de la regele polonez Ioan al III-lea Sobieski, născut pe 17 august 1629, sau constructorul român de avioane Traian Vuia, născut pe 17 august 1872, şi până la actriţa americană Mae West, născută pe 17 august 1893, sau politicianul chinez Jiang Zemin, născut pe 17 august 1926.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 17 august s-au născut personalităţi precum fotbalistul român Stere Adamache, născut pe 17 august 1941, actorul american Robert De Niro, născut pe 17 august 1943, jucătorul argentinian de tenis Guillermo Vilas, născut pe 17 august 1952, scriitoarea germană Herta Muller, născută pe 17 august 1953, actorul american Sean Penn, născut pe 17 august 1960, fotbalistul francez Thierry Henry, născut pe 17 august 1977, artista finlandeză Tarja Turunen, născută pe 17 august 1977, sau fotbalistul român Cristi Pulhac, născut pe 17 august 1984.

Decese pe 17 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 17 august. Dintre acestea amintim pe Regele Frederic al II-lea al Prusiei, decedat pe 17 august 1786, politicianul german nazist Rudolf Hess, decedat pe 17 august 1987, sau actorul britanic Terence Stamp, decedat pe 17 august 2025.

România i-a pierdut într-o zi de 17 august, printre alţii, pe scriitorul Ioan Slavici, decedat pe 17 august 1925, psihologul şi filosoful Mihai Ralea, decedat pe 17 august 1964, dramaturgul Mihail Davidoglu, decedat pe 17 august 1987, sau actorul Corneliu-Dan Borcia, decedat pe 17 august 2014.