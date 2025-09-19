20 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 20 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 20 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 20 septembrie

Pe 20 septembrie 1187, Sultanul Saladin începe Asediul Ierusalimului, care va dura până pe 2 octombrie și va duce la căderea Regatului Ierusalimului. Pe 20 septembrie 1347 se produce prima atestare documentară a orașului Baia Mare, printr-un act emis de cancelaria Regelui Ludovic I al Ungariei. Pe 20 septembrie 1378, Cardinalul Robert de Geneva este ales Papa Clement al VII-lea, începând schisma papală. Pe 20 septembrie 1459 se face prima mențiune documentară a Cetății Bucureștilor, într-un hrisov al lui Vlad Țepeș redactat în slavonă, limba oficială de cancelarie a Țării Românești. Pe 20 septembrie 1702 a fost inaugurat Palatul de la Mogoșoaia, așa cum stă scris pe pisania din foișorul de pe latura de răsărit a palatului. Pe 20 septembrie 1792, în Bătălia de la Valmy, armata prusacă a Generalului Karl Wilhelm Ferdinand de Braunschweig este înfrântă de armata franceză. Ca urmare a acestei victorii, la 21 septembrie 1792 va fi proclamată Republica Franceză. Pe 20 septembrie 1863, Bătălia de pe Chickamauga, din timpul Războiului Civil American, se încheie cu o victorie confederată. Pe 20 septembrie 1870 se produce anexarea Romei de către Regatul Italiei, după o confruntare militară soldată cu 68 de morți (49 de militari regali italieni și 19 militari pontificali).

Pe 20 septembrie 1880, orașul Buenos Aires este declarat capitala Republicii Argentina. Pe 20 septembrie 1913 a avut loc primul meci oficial de rugby din România. Pe 20 septembrie 1932, Mahatma Gandhi începe greva foamei în Închisoarea Poona, din India. Pe 20 septembrie 1940 a început procesul de evacuare a populației din teritoriul cedat Bulgariei, Cadrilaterul, în urma tratatului de la 7 septembrie 1940, proces încheiat la 1 octombrie 1940. Pe 20 septembrie 1968 se face inaugurarea Uzinei de la Pitești, prima uzină de autoturisme din România. Pe 20 septembrie 1974 se face inaugurarea oficială a Drumului Național Transfăgărășan, magistrală cu o lungime de peste 90 kilometri, situată la altitudinea de 2.040 metri. Pe 20 septembrie 1980 a început războiul dintre Irak și Iran, care s-a încheiat în 1988. Irakul denunță Acordul de la Alger, din 1975, revendicând unele teritorii; în conflictul iraniano-irakian au murit peste un milion de oameni. Pe 20 septembrie 1982 are loc zborul inaugural al primului avion de pasageri produs în România, RomBac 1 - 11, în prezența oficialităților statului român.

Nașteri pe 20 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 20 septembrie, de la Regele Rama al V-lea al Thailandei, născut pe 20 septembrie 1853, sau poetul român George Coşbuc, născut pe 20 septembrie 1866, şi până la actriţa italiană Sophia Loren, născută pe 20 septembrie 1934, sau cântăreaţa română Laura Lavric, născută pe 20 septembrie 1946.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 20 septembrie s-au născut personalităţi precum cântăreaţa română Ileana Ciuculete, născută pe 20 septembrie 1952, fotbalistul suedez Henrik Larsson, născut pe 20 septembrie 1971, actriţa italiană Asia Argento, născută pe 20 septembrie 1975, sau fotbalistul italian Julian Draxler, născut pe 20 septembrie 1993.

Decese pe 20 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 20 septembrie. Dintre acestea amintim pe compozitorul finlandez Jean Sibelius, decedat pe 20 septembrie 1957, politicianul canadian Pierre Trudeau, decedat pe 20 septembrie 2000, activistul austriac Simon Wiesenthal, decedat pe 20 septembrie 2005, sau regizorul american Curtis Hanson, decedat pe 20 septembrie 2016.

România i-a pierdut într-o zi de 20 septembrie, printre alţii, pe compozitorul Teodor Teodorescu, decedat pe 20 septembrie 1920, poetul Damian Ureche, decedat pe 20 septembrie 1994, sau actorul Ion Marinescu, decedat pe 20 septembrie 1998.

