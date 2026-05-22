23 mai, Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 23 mai, este prăznuit Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Cuvios Mihail Mărturisitorul a trăit în Secolul al IX-lea. Conform crestinortodox.ro, datorită vieţii curate şi feciorelnice pe care a dus-o din fragedă copilărie, el a fost ales şi sfinţit episcop al Sinadei de către Patriarhul Tarasie.

În timpul domniei Împăratului Leon Armeanul, Mihail a fost scos din scaunul său episcopal şi aruncat în exil, deoarce nu a voit să lepede cinstirea sfintelor icoane. Răbdând multe suferinţe şi chinuri, şi-a dat sufetul în mâinile Domnului. Capul Sfântului Mihail se păstrează la Marea Lavra din Muntele Athos.

Conform sursei amintite, sfintele sale moaşte au fost aduse de mai multe ori în ţara noastră pentru a potoli invazia lăcustelor. Prima procesiune cu sfintele sale moaşte a avut loc în 1641, în vremea domniei lui Matei Basarab. Alte prezenţe în ţara noastră au avut loc în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu şi a lui Nicolae Mavrocordat.

