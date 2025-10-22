23 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 23 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 23 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 23 octombrie

Pe 23 octombrie 42 î.Hr., în cea de-a doua bătălie de la Philippi, armata condusă de Marcus Junius Brutus este înfrântă de forțele lui Marc Antoniu. Brutus se sinucide. Pe 23 octombrie 425, Valentinian al III-lea este proclamat împărat la vârsta de doar șase ani. Pe 23 octombrie 1520, Carol Quintul a fost încoronat împărat al Sfântului Imperiu Roman, la Aachen. Pe 23 octombrie 1707 are loc prima ședință a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii. Pe 23 octombrie 1739, Marea Britanie declară război Spaniei. Pe 23 octombrie 1864, în Războiul Civil American, are loc Bătălia de la Westport. Forțele americane, conduse de generalul Samuel R. Curtis, înfrâng forțele confederate conduse de generalul Sterling Price. Pe 23 octombrie 1870, în Războiul franco-prusac, asediul orașului Metz conduce la victoria decisivă a forțelor prusiene. Pe 23 octombrie 1911, pentru prima oară un avion este folosit în război. Un avion italian decolează din Libia pentru a survola liniile inamice în Războiul turco-italian. Pe 23 octombrie 1912, în Primul război balcanic, începe Bătălia de la Kumanovo, prima bătălie între Imperiul Otoman și Regatul Serbiei. Pe 23 octombrie 1915, 25.000 de femei au mărșăluit prin New York, solicitând astfel autorităților dreptul de a vota.

Pe 23 octombrie 1940, Adolf Hitler se întâlnește cu Francisco Franco în Hendaye, Franța, pentru a-l convinge pe acesta să intre în Al Doilea Război Mondial de partea Puterilor Axei. Pe 23 octombrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, se produce Masacrul de la Odessa. Pe 23 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Armata Roșie intră în Ungaria. Pe 23 octombrie 1956, mii de unguri protestează asupra influenței și ocupației sovietice în țara lor și astfel începe "Revoluția ungară din 1956". Pe 23 octombrie 1958, scriitorul rus Boris Pasternak obţine Premiul Nobel pentru literatură pentru romanul "Doctor Jivago", devenit bestseller în Europa Occidentală, dar nepublicat în țara de origine. Pe 23 octombrie 1970, pentru prima dată în istorie un vehicul terestru atinge o viteză de peste 1000 de kilometri pe oră. În Great Salt Flats, din statul american Utah, Gary Gabelich a stabilit această piatră de hotar în istoria tehnologiei cu mașina-rachetă Blue Flame. Pe 23 octombrie 1973 se produce sfârșitul Războiului Yom Kippur dintre Israel și Siria. Pe 23 octombrie 1989, Mátyás Szűrös declară Republica Ungară, care înlocuiește Republica Populară Ungară. Pe 23 octombrie 2001, Apple lansează iPod-ul. Pe 23 octombrie 2002, rebelii ceceni au ocupat un teatru din centrul Moscovei, luând aproximativ 700 de ostatici. Din 23 octombrie 2006 armata nu mai este obligatorie în România.

Nașteri pe 23 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 23 octombrie, de la Împăratul Petru al II-lea al Rusiei, născut pe 23 octombrie 1715, sau pedagogul şi editorul francez Pierre Larousse, născut pe 23 octombrie 1817, şi până la actorii americani Gummo Marx, născut pe 23 octombrie 1893, sau Johnny Carson, născut pe 23 octombrie 1923.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 23 octombrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul brazilian Pele, născut pe 23 octombrie 1940, scriitorul american Michael Crichton, născut pe 23 octombrie 1942, regizorul taiwanez Ang Lee, născut pe 23 octombrie 1954, comedianul american "Weird Al" Yankovic, născut pe 23 octombrie 1959, actorul român Dan Bordeianu, născut pe 23 octombrie 1975, cântăreaţa română Dana Nălbaru, născută pe 23 octombrie 1976, actorul canadian Ryan Reynolds, născut pe 23 octombrie 1976, sau fotbalistul român Ianis Zicu, născut pe 23 octombrie 1983.

Decese pe 23 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 23 octombrie. Dintre acestea amintim pe senatorul roman Marcus Junius Brutus, decedat pe 23 octombrie 42 î.Hr., Prinţul Alexandru al Bulgariei, decedat pe 23 octombrie 1893, creatorul de modă francez Christian Dior, decedat pe 23 octombrie 1957, sau pilotul italian de curse Marco Simoncelli, decedat pe 23 octombrie 2011.

România i-a pierdut într-o zi de 23 octombrie, printre alţii, pe istoricul şi filologul Alexandru Papiu-Ilarian, decedat pe 23 octombrie 1877, poetul Mihai Codreanu, decedat pe 23 octombrie 1957, tenorul Dinu Bădescu, decedat pe 23 octombrie 1980, actorul Silviu Stănculescu, decedat pe 23 octombrie 1998, sau actriţa Natașa Raab, decedată pe 23 octombrie 2023.

