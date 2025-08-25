26 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 august de-a lungul timpului.

Pe 26 august 1988 s-a născut jucătoarea română de handbal Cristina Neagu - Profimedia

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 august

Pe 26 august 1789, Adunarea Constituantă Franceză adoptă Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale individuale și colective ale tuturor oamenilor. Pe 26 august 1826 a avut loc ultima execuție publică la București. Ghiță Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul Podului Târgului de Afară, pentru că, împreună cu alte persoane, s-au răzvrătit împotriva domniei. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de Regulamentul Organic, în iulie 1831.

Pe 26 august 1955 are loc prima transmisie TV color (NBC) a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. Pe 26 august 1972 încep Jocurile Olimpice de la Munchen. Pe 26 august 2008, Republicile Osetia de Sud și Abhazia sunt recunoscute de Rusia ca state independente. Pe 26 august 2009, Madonna a concertat pentru prima dată în România, în fața a aproximativ 70.000 de spectatori, în Parcul Izvor din București.

Nașteri pe 26 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 august, de la chimistul francez Antoine Laurent Lavoisier, născut pe 26 august 1743, şi până la poetul francez Guillaume Apollinaire, născut pe 26 august 1880.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 august s-au născut personalităţi precum călugăriţa albaneză Maica Tereza, născută pe 26 august 1910, fotbalistul român Nicolae Dobrin, născut pe 26 august 1947, actorul român Mihai Mălaimare, născut pe 26 august 1950, cântăreţul suedez Dr. Alban, născut pe 26 august 1957, kickboxerul român Ionuț Iftimoaie, născut pe 26 august 1978, actorul american Macaulay Culkin, născut pe 26 august 1980, handbalista română Cristina Neagu, născută pe 26 august 1988, tenismena română Irina Begu, născută pe 26 august 1990, sau fotbalistul român Dennis Man, născut pe 26 august 1998.

Decese pe 26 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 august. Dintre acestea amintim pe Regele Ludovic-Filip al Franței, decedat pe 26 august 1850, aviatorul american Charles Lindbergh, decedat pe 26 august 1974, cântăreaţa americană Laura Branigan, decedată pe 26 august 2004, sau fotbalistul şi antrenorul suedez de fotbal Sven-Göran Eriksson, decedat pe 26 august 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 26 august, printre alţii, pe scriitorul Iosif Vulcan, decedat pe 26 august 1907, biologul Grigore Eliescu, decedat pe 26 august 1975, sau actriţa Corina Constantinescu, decedată pe 26 august 2008.

