27 august, Sfântul Fanurie. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Miercuri, 27 august, este prăznuit Sfântul Fanurie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Fanurie s-a născut în Insula Rodos, din Grecia, însă nu se cunoaşte data naşterii sale. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Fanurie a avut 12 fraţi, iar el a fost cel mai mare. După moartea tatălui său, mama sa ajunge să cânte şi să joace prin diverse locuri. Începe să ducă o viaţă păcătoasă. Când Fanurie descoperă acest lucru, decide să fugă în pustiu. Primeşte botezul şi revine, după un timp, în oraşul său natal. Află că mama sa a murit în momentul în care a fost descoperită de el într-un local şi că fraţii săi s-au răspândit prin lume.

Revine în pustie şi duce o viaţă aspră, mâncând o dată la trei zile. Prin rugăciune a adus tămăduire surzilor, orbilor, botezându-i şi învăţându-i dreapta credinţă. Cu toate că săvârşise atâtea minuni, este nevoit să părăsescă cetatea, din cauza răutăţii oamenilor. Aceştia spuneau că minunile săvârşite de el nu sunt făcute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor. Se pare că ajunge în Egipt, unde o readuce la viaţă pe fiica regelui. În urma acestei minuni, împăratul şi slujitorii săi au primit botezul.

După o vreme, vrăjitorii din Egipt s-au ridicat împotriva lui Fanurie şi, astfel, sfântul a fost supus la multe chinuri: i s-au tăiat mâinile şi degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dinţii, a fost bătut cu pietre, ca, în cele din urmă, să i se taie capul.

Articolul continuă după reclamă

Conform sursei amintite, moaştele Sfântului Fanurie au fost descoperite de câţiva pastori, în jurul anului 1500, într-o peşteră. Alături de moaştele sale, au găsit şi o piele de animal pe care era scrisă viaţa Sfântului Fanurie.

Există obiceiul ca, în ziua cinstirii Sfântului Fanurie, să se împartă turte săracilor, amintind de turtele Sfântului care, prin ele, făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale. Numele Fanurie, în limba greacă, înseamnă "cel ce arată" şi, din acest motiv, este considerat a fi protectorul celor care au pierdut lucruri şi persoana care îţi descoperă calea de urmat în vreme de îndoială.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰