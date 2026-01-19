Suntem o societate grăbită, care munceşte de multe ori până la epuizare. Cel puţin aşa spun studiile, care arată că unul din patru angajaţi a ajuns anul trecut la limita burnoutului. Avem însă de partea noastră un ajutor, care nu ne costă nimic. Doar timp. Timp pentru noi. Specialiştii spun că o plimbare între copaci, în parc sau pădure, ne ajută să reducem stresul, oboseală şi ne îmbunătăţeşte starea fizică şi psihică.

Natura a fost şi va rămâne întodeauna cel mai bun psiholog al omului, care ne vindecă gratis. Asta doar dacă suntem dispuşi să-i facem o vizită. Un nou studiu realizat de Universitatea din Florida din Statele Unite ale Americii arată că petrecerea timpului în parcuri sau păduri poate avea un efect puternic de calmare a minții.

Poate aţi auzit de expresia "îmbrăţişează un copac". Nu, nu este o glumă şi nici un trend. Specialiştii spun că în contact direct cu natura, inclusiv copacii, reducem stresul. Asta ne ajută să ne relaxăm şi să reducem chiar şi tensiunea arterială.

"Silvoterapia presupune să stăm în pădure, dar într-un mod conştient şi fără grabă. Scade nivelul de stres şi de anxietate, îmbunătăţeşte calitatea somnului, îmbunătăţeşte sistemul imunitar", spune Cristian Grigore, psiholog la Institutul de Psihiatrie Socola.

Şi, din fericire, practica este gratis şi potrivită pentru orice persoană, indiferent de vârstă.

"Eu personal fac în fiecare zi mişcare în aer liber".

"Am ieşit pur şi simplu să mă bucur de aerul curat şi rece. Se simte în starea de spirit, în starea fizică", spun oamenii.

Cu toate acestea, silvoterapia este indicată cel mai mult persoanelor care au un nivel crescut de anxietate şi sunt suprasolicitate fizic sau intelectual.

"Suprastimularea, un cuvânt pe care l-am învăţat de câd cu copiii, dar astăzi suntem constant bombardaţi cu informaţii, totul se schimbă, şi e bine puţin să îţi iei timp să te relaxezi".

"Mă linişteşte, mă relaxează categoric. Ies cu căţelul în fiecare zi".

"Mă relaxează. E linşte în multe locuri", spun oamenii.

O terapie de care avem nevoie din ce în ce mai des. Anul trecut, unul din patru angajaţi români a ajuns la limita burnout-ului, iar principalele surse de epuizare au fost volumul mare de muncă, presiunea constantă a termenelor limită, precum şi lipsa echilibrului dintre viaţa personală şi cea profesională.

