29 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 august

Pe 29 august 1009, Catedrala din Mainz suferă daune mari în urma unui incendiu, care distruge clădirea în ziua inaugurării. Pe 29 august 1261, Urban al IV-lea devine papă, ultimul care ajunge papă fără să fi fost mai întâi cardinal. Pe 29 august 1521, forțele otomane capturează Nándorfehérvár, astăzi cunoscut drept Belgrad. Pe 29 august 1526, armata otomană, condusă de Soliman Magnificul, l-a învins și l-a ucis pe Regele Ludovic al II-lea, în Bătălia de la Mohács, transformând partea centrală a Regatului Ungariei în pașalâc. Pe 29 august 1533, Francisco Pizarro îl execută pe Atahuallpa, al 13-lea și ultimul împărat al incașilor. Pe 29 august 1541, forțele otomane capturează Buda, capitala Regatului Ungariei. Pe 29 august 1756, Frederic cel Mare atacă Saxonia, la începutul Războiului de Șapte Ani. Pe 29 august 1782, cuirasatul britanic HMS Royal George s-a scufundat în timp ce era ancorat la Portsmouth, în timpul lucrărilor de rutină de întreținere. Între 800 și 950 de persoane s-au înecat, inclusiv vice-amiralul Richard Kempenfelt și un număr mare de copii și femei.

Pe 29 august 1831, britanicul Michael Faraday a descoperit inducția magnetică. Pe 29 august 1842, Primul Război al Opiului s-a încheiat prin semnarea tratatului de la Nanking prin care Dinastia Qing a acordat privilegii comerciale europenilor și a cedat Regatului Unit Insula Hong Kong. Pe 29 august 1885, germanul Gottlieb Daimler brevetează prima motocicletă cu motor cu ardere internă din lume, Reitwagen. Pe 29 august 1907, Podul Quebec se prăbușește în timpul construirii, omorând 75 de muncitori. Pe 29 august 1916, în Primul Război Mondial, Bucureștiul devine a treia capitală europeană, după Paris și Londra, care a fost bombardată de aviația germană. Pe 29 august 1936, în urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania și Italia, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României. Pe 29 august 1944, delegația României pleacă la Moscova, pentru încheierea armistițiului cu Națiunile Unite. Pe 29 august 1949, Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică la Semipalatinsk, Kazahstan. Pe 29 august 1966, Beatles efectuează ultimul lor concert în fața fanilor, la Candlestick Park în San Francisco, Statele Unite ale Americii. Pe 29 august 1997 este fondată compania Netflix din industria cinematografică americană. Pe 29 august 2003, Ayatollahul Mohammed Sayed Baqir al-Hakim, liderul musulman șiit din Irak, este asasinat într-un atac terorist, împreună cu aproape 100 de credincioși, lângă o moschee din Najaf. Pe 29 august 2005, apele umflate de Uraganul Katrina s-au revărsat peste digurile din preajma orașului New Orleans, inundând 80% din acest oraș și din zonele suburbane din jurul acestuia.

Nașteri pe 29 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 august, de la economistul francez Jean-Baptiste Colbert, născut pe 29 august 1619, sau filosoful englez John Locke, născut pe 29 august 1632, şi până la actriţa americană Ingrid Bergman, născută pe 29 august 1915, sau regizorul englez Richard Attenborough, născut pe 29 august 1923.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 august s-au născut personalităţi precum politicianul american John McCain, născut pe 29 august 1936, actorul american Elliott Gould, născut pe 29 august 1938, regizorul american Joel Schumacher, născut pe 29 august 1939, cântăreţul american Michael Jackson, născut pe 29 august 1958, Jutta Kleinschmidt, prima femeie care a câştigat Raliul Dakar, născută pe 29 august 1962, jucătorul şi antrenorul german de fotbal Thomas Tuchel, născut pe 29 august 1973, rugbistul român Viorel Lucaci, născut pe 29 august 1980, gimnasta română Corina Ungureanu, născută pe 29 august 1980, sau cântăreţul român Florin Ristei, născut pe 29 august 1987.

Decese pe 29 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 august. Dintre acestea amintim pe Papa Pius al VI-lea, decedat pe 29 august 1799, actriţa suedeză Ingrid Bergman, decedată pe 29 august 1982, actorul american Gene Wilder, decedat pe 29 august 2016, actorul american Ed Asner, decedat pe 29 august 2021, sau Jacques Rogge, președinte al CIO în perioada 2001-2013, decedat, de asemenea, pe 29 august 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 29 august, printre alţii, pe actorul Constantin Tănase, decedat pe 29 august 1945, scriitorul Radu Anton Roman, decedat pe 29 august 2005, sau Antonie Plămădeală, înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, mitropolit al Ardealului, decedat, de asemenea, pe 29 august 2005.

