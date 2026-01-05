6 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 ianuarie

Pe 6 ianuarie 1066, la o zi după moartea lui Edward Mărturisitorul, Harold al II-lea este încoronat ca rege al Angliei, declanșând o criză de succesiune care va duce în cele din urmă la cucerirea normandă a Angliei. Pe 6 ianuarie 1355, la Milano, Carol al IV-lea al Boemiei este încoronat cu Coroana de Fier a Lombardiei ca rege al Italiei. Pe 6 ianuarie 1714, inginerul englez Henry Mill a patentat mașina de scris. Prima mașină de scris comercială a fost patentată abia în 1868, de inginerul mecanic american Christopher Latham Sholes. Pe 6 ianuarie 1907, educatoarea italiană Maria Montessori a deschis prima sa școală și grădiniță pentru copiii muncitorilor de la Roma.

Pe 6 ianuarie 1926 este inaugurată compania germană aeriană "Lufthansa". Pe 6 ianuarie 1929, Maica Tereza ajunge pe mare la Calcutta, India, pentru a-și începe munca printre cei mai săraci și bolnavi oameni din India. Pe 6 ianuarie 1942, "Pan American Airlines" devine prima companie aeriană comercială care efectuează zboruri în jurul lumii. Pe 6 ianuarie 1960, zborul 2511 al companiei National Airlines este distrus în aer de o bombă, în timp ce se afla pe ruta New York-Miami. Pe 6 ianuarie 1990 are loc reînființarea oficială a Partidului Național Liberal, în România. Pe 6 ianuarie 1994, patinatoarea americană Nancy Kerrigan, dublu medaliată olimpică, este atacată și rănită la piciorul stâng de o persoană plătită de fostul soț al rivalei ei, Tonya Harding, în timpul Campionatelor de patinaj artistic din SUA. Pe 6 ianuarie 1995, un incendiu chimic într-un complex de apartamente din Manila, Filipine, duce la descoperirea planurilor pentru Proiectul Bojinka, un atac terorist în masă. Pe 6 ianuarie 2007, la Bâlea Lac, județul Sibiu, s-a inaugurat prima biserică ecumenică de gheață din România. Pe 6 ianuarie 2012, 26 de persoane sunt ucise și 63 sunt rănite când un atacator sinucigaș se aruncă în aer la o secție de poliție din Damasc. Pe 6 ianuarie 2019, 40 de oameni mor, după prăbuşirea unei mine de aur din provincia Badakhshan, în nordul Afganistanului. Pe 6 ianuarie 2021, susținătorii președintelui american Donald Trump atacă Capitoliul Statelor Unite pentru a perturba certificarea alegerilor prezidențiale din 2020, atac soldat cu cinci morți și evacuarea Congresului SUA.

Nașteri pe 6 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 ianuarie, de la Regele Richard al II-lea al Angliei, născut pe 6 ianuarie 1367, sau eroina franceză Ioana d'Arc, născută pe 6 ianuarie 1412, şi până la scriitorii români Ioan Budai Deleanu, născut pe 6 ianuarie 1760, sau Ion Heliade Rădulescu, născut pe 6 ianuarie 1802.

Tot într-o zi de 6 ianuarie s-au născut şi personalităţi precum poetul bulgar Hristo Botev, născut pe 6 ianuarie 1848, poetul român Ion Minulescu, născut pe 6 ianuarie 1881, scriitorul român Ionel Teodoreanu, născut pe 6 ianuarie 1897, medicul român Matei Balș, născut pe 6 ianuarie 1905, partizanul anticomunist român Ion Gavrilă Ogoranu, născut pe 6 ianuarie 1923, cântăreţul italian Adriano Celentano, născut pe 6 ianuarie 1938, cântăreaţa română Doina Badea, născută pe 6 ianuarie 1940, cântăreaţa română Saveta Bogdan, născută pe 6 ianuarie 1946, actorul britanic Rowan Atkinson, născut pe 6 ianuarie 1955, sau fotbalistul român Ilie Dumitrescu, născut pe 6 ianuarie 1969.

Decese pe 6 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 ianuarie. Dintre acestea amintim pe sultanul otoman Mehmed al IV-lea, decedat pe 6 ianuarie 1693, pedagogul francez Louis Braille, decedat pe 6 ianuarie 1852, cercetătorul austriac Gregor Mendel, decedat pe 6 ianuarie 1884, politicianul american Theodore Roosevelt, decedat pe 6 ianuarie 1919, actorul american Sidney Poitier, decedat pe 6 ianuarie 2022, sau fotbalistul italian Gianluca Vialli, decedat pe 6 ianuarie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 6 ianuarie, printre alţii, pe scriitorul Iacob Negruzzi, decedat pe 6 ianuarie 1932, artistul Sergiu Cipariu, decedat pe 6 ianuarie 2020, sau regizorul Dinu Cernescu, decedat pe 6 ianuarie 2024.

