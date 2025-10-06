6 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 6 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 6 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 6 octombrie

Pe 6 octombrie 1408 are loc prima atestare documentară a orașelor Iași și Bacău. Pe 6 octombrie 1711, în Moldova începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrocordat. Pe 6 octombrie 1849, 13 generali maghiari, lideri ai revoluției maghiare din 1848, au fost executați de autoritățile austriece la Arad. Pe 6 octombrie 1889, în zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume. Pe 6 octombrie 1908, Austria anexează Bosnia și Herțegovina.

Pe 6 octombrie 1948, un cutremur cu magnitudinea 7,3 se soldează, în Ashgabat, Turkmenistan, cu zeci de mii de morţi şi sute de mii de răniţi. Interdicția guvernului sovietic de a raporta amploarea victimelor și daunelor nu a permis să se aloce suficiente resurse financiare pentru a răspunde în mod adecvat. Pe 6 octombrie 1973, Egiptul, condus de președintele Anwar El Sadat, în cooperare cu Siria, a atacat Israelul, declanșând Războiul de Yom Kippur. Pe 6 octombrie 1979, Papa Ioan Paul al II-lea devine primul pontif care vizitează Casa Albă. Pe 6 octombrie 2010 se înființează Instagram, o aplicație de partajare a fotografiilor.

Nașteri pe 6 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 6 octombrie, de la Regele Venceslau al III-lea al Boemiei, născut pe 6 octombrie 1289, sau Regele Ludovic-Filip I al Franței, născut pe 6 octombrie 1773, şi până la arhitectul elveţiano-francez Le Corbusier, născut pe 6 octombrie 1887, sau filosoful şi politicianul Petre Țuțea, născut pe 6 octombrie 1902.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 6 octombrie s-au născut personalităţi precum fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Emerich Dembrovschi, născut pe 6 octombrie 1945, cântăreaţa română Ionela Prodan, născută pe 6 octombrie 1947, actorul român Silviu Biriş, născut pe 6 octombrie 1973, fotbalistul român Daniel Niculae, născut pe 6 octombrie 1982, sau cântăreaţa română Cleopatra Stratan, născută pe 6 octombrie 2002.

Decese pe 6 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 6 octombrie. Dintre acestea amintim pe politicianul egiptean Anwar Sadat, decedat pe 6 octombrie 1981, actriţa americană Bette Davis, decedată pe 6 octombrie 1989, cântăreaţa spaniolă Montserrat Caballé, decedată pe 6 octombrie 2018, sau chitaristul american Eddie Van Halen, decedat pe 6 octombrie 2020.

