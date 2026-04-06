7 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Evenimente petrecute pe 7 aprilie
Pe 7 aprilie 1655, Fabio Chigi devine Papa Alexandru al VII-lea. Pe 7 aprilie 1906, Muntele Vezuviu erupe și devastează Neapole. Pe 7 aprilie 1927 a fost efectuată cu succes prima transmisie televizată la mare distanță, în Statele Unite ale Americii. Pe 7 aprilie 1933, prohibiția în Statele Unite ale Americii este abrogată pentru berea cu cel mult 3,2% alcool, cu opt luni înainte de ratificarea celui de-al 21-lea amendament la Constituția Statelor Unite. Pe 7 aprilie 1939, Benito Mussolini declară un protectorat italian asupra Albaniei și îl forțează pe Regele Zog I să plece în exil. Pe 7 aprilie 1945, în Al Doilea Război Mondial, nava japoneză Yamato, aflată într-o misiune kamikaze în Okinawa (Operațiunea Ten-Go), este scufundată de submarinele americane. Yamoto a fost cea mai mare navă de război construită vreodată. Pe 7 aprilie 1948, Națiunile Unite înființează Organizația Mondială a Sănătății. Pe 7 aprilie 1955, Winston Churchill demisionează din funcția de prim-ministru al Regatului Unit, pe fondul semnelor de sănătate precară. Pe 7 aprilie 1963, Iugoslavia este proclamată republică socialistă și Josip Broz Tito este numit președinte pe viață. Pe 7 aprilie 1968, Jim Clark, de două ori campion britanic de Formula 1, moare într-un accident în timpul unei curse de Formula 2 la Hockenheim, Germania.
Pe 7 aprilie 1988, ministrul sovietic al Apărării, Dmitri Iazov, ordonă retragerea sovietică din Afganistan. Pe 7 aprilie 1989, submarinul sovietic Komsomolets se scufundă în Marea Barents, în largul coastei Norvegiei. 42 de marinari şi-au pierdut viaţa. Pe 7 aprilie 1990, un incendiu major a izbucnit pe feribotul danez Scandinavian Star, care naviga între Norvegia și Danemarca. 158 de pasageri şi-au pierdut viaţa. Pe 7 aprilie 1992 este fondat Frontul Democrat al Salvării Naționale, sub conducerea lui Ion Iliescu. Pe 7 aprilie 1994, extremiștii hutu au declanșat Genocidul din Rwanda, în care au ucis, în decurs de 100 de zile, peste 500.000 de opozanți. Pe 7 aprilie 1995, în Primul Război Cecen, trupele paramilitare ruse încep un masacru de civili în Samashki, Cecenia.
Nașteri pe 7 aprilie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 7 aprilie, de la Papa Clement al XII-lea, născut pe 7 aprilie 1652, sau cântăreaţa americană de jazz Billie Holiday, născută pe 7 aprilie 1915, şi până la actorul american James Garner, născut pe 7 aprilie 1928, sau actorul român Amza Pellea, născut pe 7 aprilie 1931.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 7 aprilie s-au născut personalităţi precum regizorul american Francis Ford Coppola, născut pe 7 aprilie 1939, regizorul român Mircea Daneliuc, născut pe 7 aprilie 1943, politicianul german Gerhard Schröder, născut pe 7 aprilie 1944, compozitorul şi cântăreţul basarabean Ion Aldea-Teodorovici, născut pe 7 aprilie 1954, actorul american Jackie Chan, născut pe 7 aprilie 1954, actorul australian Russell Crowe, născut pe 7 aprilie 1964, sau jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, născută pe 7 aprilie 1990.
Decese pe 7 aprilie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 7 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Benedict al III-lea, decedat pe 7 aprilie 858, Regele Charles al VIII-lea al Franței, decedat pe 7 aprilie 1498, pictorul grec El Greco, decedat pe 7 aprilie 1614, omul de afaceri american P. T. Barnum, decedat pe 7 aprilie 1891, sau inventatorul şi omul de afaceri american Henry Ford, decedat pe 7 aprilie 1947.
România i-a pierdut într-o zi de 7 aprilie, printre alţii, pe politicianul Ioan Faur, decedat pe 7 aprilie 1888, chimistul Lazăr Edeleanu, decedat pe 7 aprilie 1941, sculptorul Gheorghe Anghel, decedat pe 7 aprilie 1966, sau lingvistul George Giuglea, decedat pe 7 aprilie 1967.
