8 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 8 septembrie de-a lungul timpului.
Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.
Iar ziua de 8 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.
Evenimente petrecute pe 8 septembrie
Pe 8 septembrie 1276 este ales Papa Ioan al XXI-lea. Pe 8 septembrie 1495 a început domnia lui Radu cel Mare în Țara Românească. Pe 8 septembrie 1504, David, capodoperă a sculpturii renascentiste, creată în marmură între 1501 și 1504, de artistul italian Michelangelo, este dezvelită în Piazza della Signoria din Florența. Pe 8 septembrie 1636 este fondată Universitatea Harvard. Pe 8 septembrie 1831, William al IV-lea este încoronat rege al Marii Britanii și al Hanovrei. Pe 8 septembrie 1888, la Londra este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack Spintecătorul, Annie Chapman.
Pe 8 septembrie 1900, un uragan care a lovit orașul Galveston, Texas, s-a soldat cu mai mult de 8.000 de morţi. Pe 8 septembrie 1944, în Al Doilea Război Mondial, Londra este lovită pentru prima dată de rachetele germane V-2. Pe 8 septembrie 1954, americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei; la 12 aprilie 1955, vaccinul a început să fie comercializat pe piața americană. Pe 8 septembrie 1959, România a fost inclusă în componența Comitetului pentru examinarea problemelor dezarmării, instituit în baza unui acord între cele patru mari puteri (SUA, Marea Britanie, Franța, URSS); Comitetul era format din zece state: SUA, Marea Britanie, Franța, Italia, Canada, URSS, Bulgaria, Polonia, România și Cehoslovacia (își va începe lucrările la Geneva, în martie 1960). Pe 8 septembrie 1966, primul episod al serialului științifico-fantastic de televiziune Star Trek a fost difuzat la televiziunea americană NBC. Pe 8 septembrie 1975 ia ființă compania de transport aerian LAR (Liniile Aeriene Române). Pe 8 septembrie 1994, un Boeing 737 cu 132 de oameni la bord, s-a prăbușit în apropiere de Aeroportul Internațional Pittsburgh. N-au fost supraviețuitori. Pe 8 septembrie 2004, nava spațială Genesis, care a fost lansată în urmă cu patru ani pentru a explora vântul solar, s-a prăbușit în Utah pentru că nu s-a deschis parașuta de frânare. Pe 8 septembrie 2022, Charles, Prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a.
Nașteri pe 8 septembrie
O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 8 septembrie, de la Regele Richard I al Angliei, născut pe 8 septembrie 1157, sau compozitorul ceh Antonín Dvořák, născut pe 8 septembrie 1841, şi până la filologul român Ion Bianu, născut pe 8 septembrie 1856, sau actorul britanic Peter Sellers, născut pe 8 septembrie 1925.
Mai spre zilele noastre, într-o zi de 8 septembrie s-au născut personalităţi precum actriţa italiană Virna Lisi, născută pe 8 septembrie 1936, fotbalistul român Dan Coe, născut pe 8 septembrie 1941, actorul român Nae Lăzărescu, născut pe 8 septembrie 1941, fotbalistul român Ştefan Nanu, născut pe 8 septembrie 1968, actorul american David Arquette, născut pe 8 septembrie 1971, cântăreaţa americană Pink, născută pe 8 septembrie 1979, handbalistul român Marian Cozma, născut pe 8 septembrie 1982, sau DJ-ul suedez Avicii, născut pe 8 septembrie 1989.
Decese pe 8 septembrie
O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 8 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Sergiu I, decedat pe 8 septembrie 701, Adam Opel, fondatorul companiei germane de automobile Opel, decedat pe 8 septembrie 1895, compozitorul german Richard Strauss, decedat pe 8 septembrie 1949, fizicianul danez Aage Niels Bohr, decedat pe 8 septembrie 2009, sau Elisabeta a II-a, regină a Regatului Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord, decedată pe 8 septembrie 2022.
România i-a pierdut într-o zi de 8 septembrie, printre alţii, pe scriitorul Iosif Vulcan, decedat pe 8 septembrie 1907, fizicianul Ştefan Vencov, decedat pe 8 septembrie 1955, sau cântăreţul Dan Spătaru, decedat pe 8 septembrie 2004.
