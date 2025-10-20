Pensionarii care au venituri lunare sub 2.500 de lei vor primi, în luna decembrie, o primă specială în valoare de 400 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole. Această sumă reprezintă a doua tranșă din ajutorul financiar total de 800 de lei, stabilit printr-o lege adoptată la începutul anului 2025.

Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi - arhivă

Ministrul Muncii a precizat că fondurile necesare pentru plata acestei tranșe sunt deja prevăzute în buget și că plata se va face automat, odată cu pensia din luna decembrie. Aproximativ 4,6 milioane de pensionari urmează să beneficieze de acest sprijin.

"Este un ajutor modest, dar important. Pensionarii cu pensii sub 2.500 de lei vor primi, până la finalul anului, o primă specială de 400 de lei din partea Guvernului României", a declarat Florin Manole.

Plata se va face prin același mecanism utilizat și la începutul anului, când a fost acordată prima tranșă de 400 de lei. Beneficiarii nu trebuie să facă nicio cerere suplimentară. Suma va fi virată automat împreună cu pensia.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat despre diferența dintre suma inițială de 800 de lei și tranșa actuală de 400 de lei, ministrul a explicat că nu este vorba despre o reducere, ci despre o împărțire în două etape, așa cum a fost prevăzut de la început.

"Au fost 800 de lei în total, s-a dat prima tranșă, acum urmează a doua. Nu s-a tăiat nimic", a subliniat ministrul Muncii.

Această primă specială a fost introdusă pentru a compensa lipsa indexării punctului de pensie la 1 ianuarie 2025 și are ca scop protejarea puterii de cumpărare a celor cu pensii mici.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰