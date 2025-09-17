Antena Meniu Search
Un videoclip revoltător arată cum angajații unei firme care lucrează pe Aeroportul Cluj Napoca aruncă bagajele călătorilor fără să țină cont că le-ar putea distruge. La apariția imaginilor publicate de clujenii.ro, autoritățile au promis începerea unei anchete. 

17.09.2025

În cadrele publicate de portalul de știri clujean, se vede cum angajații firmei subcontractate de Aeroportul Internațional Avram Iancu pentru a gestiona bagajele nu au niciun pic de grijă față de bunurile călătorilor. Trollerele sunt aruncate precum sacii de cartofi de pe banda transportoare în mașina menită să le transporte la cală, ori dinspre avion către aeroport.

Poziția autorităților clujene

La scurtă vreme după apariția imaginilor, Consiliul Județean a cerut o anchetă. Ca atare, "a solicitat efectuarea în regim de urgență a unei anchete (administrative) și, respectiv, suspendarea permiselor și notificarea firmei, ca primă măsură. Desigur, dacă problemele vor continua, Consiliul Județean Cluj va solicita și rezilierea contractului.

Aceste atitudini, venite din partea unui subcontractor al Aeroportului, nu își au rostul și nu pot fi  tolerate. Tocmai de aceea, forul administrativ județean așteaptă măsuri ferme și rapide din partea  Aeroportului Internațional ’’Avram Iancu” Cluj și a directorului acestuia", se arată într-o comunicare oficială.

