Calea Victoriei s-a transformat aseară într-un uriaş ring de dans. De la salsa, tango, bachata şi până la hore, dansatorii profesionişti, dar şi cei amatori, nu au ratat ocazia unei distracţii de zile mari.

20 de şcoli de dans au făcut spectacol pe Calea Victoriei aseară. Mişcările profesioniştilor s-au împletit perfect cu cele ale spectatorilor.

Decorul? Chiar străzile Bucureștiului. Atmosfera? Electrică, unde muzica și energia se combină cu istoria locului. Pe Calea Victoriei, dansul a ieșit din sala de repetiții și a transformat orașul într-un spectacol viu. De la tango, la balet, salsa sau alte stiluri, toate se întâlnesc acolo pentru a crea o atmosferă autentică.

"Îmi place foarte mult şi unde s-a făcut. Îmi aduce aminte de melodia cu "dansăm pe străzile din Bucureşti", spun trecătorii.

În faţa Muzeului Naţional de Istorie a României, sute de oameni au dansat până la epuizare.

"Îmi place foarte mult! Este plin de voie bună, plin de veselie. Te face să-ţi ieşi un pic din tine".

"De a dansa, de a te deconecta... e un prilej foarte bun. Doamne ajută să fie cât mai des aşa ceva! Uitaţi-vă în stânga şi în dreapta, cum e lumea, dorinţa lor".

"Recomad tuturor să vină să participe la astfel de evenimente, pentru că, practic, se umplu cu voie bună şi se detaşează de stresul cotidian", spun trecătorii.

Şi, bineînţeles, dansatorii, fie ei profesionişti, fie de ocazie... s-au întors la tradiţii.

"În această seară m-am simţit minunat. Am avut parte de o experienţă pot să zic foarte frumoasă pe Calea Victoriei pe care aş vrea s-o repet în următoarele săptămâni sau următoarele veri".

" Să fie măcar o dată pe lună, indiferent că e frig sau e cald, este bine. Oamenii trebuie să facă mişcare şi muzica este cel mai bun mjloc de socializare şi de mişcare", spun trecătorii.

Calea Victoriei se va transforma şi azi într-un veritabil ring de dans.

Alexia Bucur Like

