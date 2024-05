Când se deschide Transfăgăraşanul

Drumarii au început deszăpezirea pe Transfăgărășan încă de la începutul lunii mai și astfel sunt şanse foarte mari ca şoseaua să fie deschisă în acest an mai repede decât data obișnuită, de 1 iulie.

Transfăgărăşanul sau DN7C este al doilea cel mai înalt drum asfaltat din România după Transalpina, ajungând la o altitudine de 2.042 de metri. Acesta este unul dintre motivele pentru care este vizitat anual de milioane de turiști.

Transfăgăraşanul se poate deschide din iunie 2024

Redeschiderea Transfăgărășanului este determinată de prognoza meteo. De obicei, circulația se reia pe anumite porțiuni, iar drumul este redeschis în totalitate abia în luna iunie.Anul acesta, încă de când au început deszăpezirea specialiștii au estimat că șoseaua ar putea fi deschisă mai repede decât în alți ani.

„Având în vedere că în acest an avem mai puțină zăpadă față de alți ani, estimăm că vom putea deschide acest drum spectaculos cu mult înainte de data obișnuită de 1 iulie”, au transmis drumarii la începutul lunii iulie.

Iarna, drumul este deschis până în luna noiembrie

Circulaţia rutieră pe Transalpina şi pe Transfăgărăşan se închide, de obicei, în luna noiembrie, în funcţie de condiţiie meteo pentru a nu pune în pericol siguranţa şoferilor.

Cum ajungi pe Transfăgărăşan

Transfăgărăşanul începe din comuna Arefu, în judeţul Argeş, la kilometrul 61 al DN7C şi se termină în comuna Cârtişoara (Sibiu), la intersecţia cu DN1. Are circa 90 kilometri lungime şi două benzi de circulaţie. Este un drum în rampă cu multe serpentine. Are mai multe tunele şi viaducte, la Bâlea Lac şoseaua trece prin cel mai lung tunel din România (887 m), Tunelul Bâlea. În tunel existî o singura bandă de circulaţie ce are 6 metri lăţime şi un trotuar de un metru lăţime.

Pe timp de iarna transportul de la Bâlea Cascadă la Bâlea Lac se poate face cu telecabina pe o distanţă de 3800 m.

Transalpina şi Transfăgărăşanul intră în modernizare

​Cele mai spectaculoase drumuri din munţii României intră în modernizare. Transalpina şi Transfăgărăşanul vor fi reabilitate. Pentru Transfăgărăşan, se fac deja studii pentru intervenţiile ce vor fi făcute, în timp ce pentru Transalpina se aşteaptă deszăpezirea ca să poată fi realizată o expertiză. Odată modernizate, şoselele montane vor rămâne deschise mai mult timp.

