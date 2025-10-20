Românii vor trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasurile se dau în urmă cu o oră

Sfârşitul de an 2025 aduce pentru români diferite evenimente importante. Unul dintre aceste evenimente este clasica trecere la ora de iarnă, eveniment care vine la pachet cu disconforturi şi diferite reacţii.

Trecem la ora de iarnă pe 25 spre 26 octombrie 2025

Românii se pregătesc să treacă din nou la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025, ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Astfel, ora 04:00 devine ora 03:00, iar ziua de duminică va fi oficial cea mai lungă zi a anului, va avea 25 de ore.

De ce schimbăm ora și de ce anul 2025 este atipic

Trecerea la ora de iarnă nu are legătură cu vremea, ci cu lumina naturală. Pe măsură ce zilele devin mai scurte, ora oficială este ajustată pentru ca răsăritul să aibă loc mai devreme, iar oamenii să prindă lumină dimineața.

Anul acesta, schimbarea survine mai devreme decât în alți ani, pentru că ultima duminică din octombrie cade pe 26, iar noaptea dinainte, 25 spre 26, devine noaptea în care se schimbă ora. O situație rară, întâlnită ultima dată în 2014.

Cum ne pregătim pentru trecerea la ora de iarnă

„Ritmul circadian este sensibil chiar și la mici decalaje. Mulți se confruntă cu somnolență, iritabilitate sau scăderea capacității de concentrare timp de câteva zile”, explică medicii specialiști în somnologie.

Specialiștii recomandă adaptarea treptată:

culcarea cu 10-15 minute mai devreme în zilele dinaintea schimbării,

evitarea ecranelor cu lumină albastră înainte de somn,

expunerea la lumină naturală dimineața.

Cei mai afectați sunt copiii, vârstnicii și persoanele cu probleme cardiace sau depresie sezonieră. Pentru ei, chiar și o oră poate însemna oboseală excesivă sau anxietate.

Revenim la ora de vară în martie 2026

Trecerea la ora de vară se face în ultimul weekend din martie 2026. Asta înseamnă că o să trecem la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ora 03.00 devine ora 04.00, pentru că, practic, dăm ceasurile cu o oră înainte.

