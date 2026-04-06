Când se trece pe sub masă în 2026. Semnificaţia acestui obicei

Pe 10 aprilie 2026, în Vinerea Mare, românii respectă unul dintre cele mai importante obiceiuri din Săptămâna Patimilor: trecerea pe sub masă. Ritualul are o semnificație profundă.

Trecerea pe sub masă, în Vinerea Mare, este un gest simbolic păstrat de credincioși de generații. An de an, obiceiul are loc înainte de Paște, în cadrul slujbei Prohodului.

În 2026, credincioșii trec pe sub masă în Vinerea Mare, pe 10 aprilie, zi în care este comemorată răstignirea și moartea lui Mântuitorului Iisus Hristos.

Obiceiul are loc, de regulă, în timpul slujbei de seară, cunoscută drept Prohodul Domnului, când în biserică este așezat Sfântul Epitaf, simbolizând trupul lui Hristos pus în mormânt.

Semnificaţia trecerii pe sub masă

Trecerea pe sub masă este un gest simbolic prin care credincioșii își exprimă smerenia și participarea la suferințele lui Hristos. Masa pe sub care se trece reprezintă, în mod simbolic, mormântul lui Iisus.

Prin acest gest, credincioșii retrăiesc momentul punerii în mormânt și își arată credința în Înviere. De obicei, oamenii trec de trei ori pe sub masă, în semn de respect și rugăciune.

În timpul slujbei din Vinerea Mare, credincioșii se apropie de Sfântul Epitaf, se închină, apoi trec pe sub masa pe care acesta este așezat. Momentul este unul solemn, marcat de liniște și reculegere.

După acest gest, mulți credincioși rămân la slujbă pentru a participa la cântarea Prohodului, unul dintre cele mai emoționante momente din Săptămâna Mare.

Ce este Sfântul Epitaf

Sfântul Epitaf este o pânză brodată sau pictată, care îl reprezintă pe Iisus Hristos așezat în mormânt, înconjurat de Maica Domnului, Sfântul Ioan, îngeri și alți sfinți. Este așezat pe o masă în mijlocul bisericii în Vinerea Mare, iar în timpul Deniei Prohodului, credincioșii îl cinstesc cu evlavie.

Epitafele pot fi adevărate opere de artă bisericească, realizate din materiale prețioase, cu broderii fine și detalii simbolice. Ele sunt folosite doar în această zi specială din an, fiind păstrate cu mare grijă în altarul bisericii. Epitaf este un nume compus din două cuvinte grecești, "epi tafos", care înseamnă "pe mormânt". El reprezintă un fel de pecete așezată pe Sfântul Mormânt al Domnului. Deci, trecerea pe sub el închipuie chiar intrarea în Sfântul Mormânt cel dătător de Viață.

Cine poate trece pe sub masă

Oricine poate trece pe sub masă în Vinerea Mare. Ritualul este deschis tuturor credincioșilor care vin cu suflet curat și cu dorința sinceră de pocăință și rugăciune. Nu există interdicții în acest sens, însă este important ca trecerea să fie făcută cu respect, în liniște și fără grabă. În unele zone din țară, oamenii aduc flori pe care le așază pe masă sau în jurul epitafului, ca semn de recunoștință și iubire față de jertfa Mântuitorului. Unii credincioși trec pe sub masă o singură dată, închipuind unicitatea jertfei Fiului lui Dumnezeu, iar alții trec pe sub masă de trei ori, în amintirea celor trei zile în care trupul lui Hristos a șezut în mormânt.

Fie o singură dată, fie de trei ori, important este că atunci când fac acest gest al smereniei și al credinței, credincioșii să știe că, prin acest lucru, ei închipuie în trupul și viață lor moartea și punerea în mormânt a lui Hristos. Pentru toți creștinii, trecerea pe sub masa din Vinerea Mare este un moment care îi apropie de Dumnezeu, încununând perioada postului și a rugăciunilor. Se spune că cine va face acest lucru, își va îndeplini toate dorințele, chiar și pe cele mai imposibil de realizat.

Ce spune tradiția

În tradiția populară, se spune că trecerea pe sub masă aduce sănătate, protecție și iertarea păcatelor. Unii credincioși consideră că acest gest are și rol de purificare sufletească. De asemenea, există obiceiul ca oamenii să se roage în tăcere în timp ce trec pe sub masă, pentru împlinirea dorințelor sau pentru binele familiei.

Trecerea pe sub masă nu este doar un ritual tradițional, ci un act de credință profund, legat de una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. Pentru credincioși, acest moment face parte din pregătirea spirituală pentru Înviere și subliniază legătura dintre suferință și speranță.

