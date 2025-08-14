Căsătoria, pe vremuri un pas firesc în viaţa de cuplu, pierde teren în România. Tot mai mulţi tineri aleg să amâne momentul sau chiar îl evită complet. Îşi pun cariera pe primul loc, nu sunt statornici în relaţii sau pur şi simplu nu vor să fie legaţi de un act.

Tinerii nu mai privesc familia ca pe o instituţie obligatorie, ci mai degrabă ca pe o alegere personală. Ei pun accent pe compatibilitate şi pe libertatea individuală, nu neapărat pe un act legal.

"Nu este neapărat un plan în prezent. Pun cariera pe primul loc, nu este o prioritate", spune o tânără.

"Instituţia căsătoriei, pot să zic că ai mei nu cred în ea şi totuşi au rămas împreună. Eu nu ştiu dacă mai am mare motiv să cred în ea după", susţine un alt tânăr.

Eliana şi Dan formează un cuplu de 10 ani. Spun că până acum nu au simţit nevoia unui act care să le certifice relaţia.

"Cumva am fost îndoctrinaţi de mici că trebuie să te căsătoreşti. Noi oamenii mai tineri cumva ne îndepărtam de asta. Mă gândesc că pe viitor, daca vom dori să facem un copil, da", susţin Eliana şi Dan.

Specialiştii cred că trendul descendent al căsătoriilor nu este întâmplător, ci vorbim de o schimbare structurală, iar principalul motiv este legat de nevoia de independenţă.

"Sunt trei elemente: din neîncredere, din ruşine şi din mândrie. Din neîncrederea în partener, din ruşinea în raport cu familia şi evident din partea de vinovăţie pe care subiectul o simte după ce se căsătoreşte", potrivit psihologului Radu Leca.

"Se schimbă aşa numita familie tradiţională în sensul în care oamenii se căsătoresc mai mult cu locul de muncă, cu job-ul decât cu un partener sau o parteneră", susţine sociologul Antonio Amuza.

În România, a fost respins de mai multe ori proiectul cu privire la parteneriatul civil care ar fi trebuit să urmărească să ofere recunoaştere legală şi protecţie pentru cuplurile care nu sunt căsătorite.

"Celalălt concubin care poate că a contribuit ca într-o relaţie de căsătorie, cu jumătate, sau cu mai mult, nu poate să facă nimic altceva decât să dea în judecată familia fostului concubin", spune avocatul Adrian Cuculis.

În cel mai bun caz se va alege cu o cotă parte din bunurile revendicate. În România, conform celor mai recente date, căsătoriile sunt în continuă scădere, cu cel puţin 10 mii în fiecare an.

Oana Bogdan Like

