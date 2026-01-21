Chiriaşi sau proprietari la periferie. Creşterea taxelor şi scumpirea locuinţelor îi împing pe mulţi români spre marginea oraşelor sau îi fac să mai aştepte. Deşi vânzările de locuinţe sunt în scădere continuă de la sfârşitul anului trecut, preţurile nu dau semne că vor scădea.

Diminuarea vânzărilor este vizibilă mai ales la Bucureşti.

În 2025, la nivelul Capitalei, excluzând regiunea Ilfov, au fost înregistrate 105 mii de tranzacţii. Numărul acestora este cu 11% mai mic faţă de anul 2024, iar dacă ne uităm la piaţa apartamentelor vechi - aceasta predomină în continuare în preferinţele cumpărătorilor.

Vânzările sunt direct influenţate de preţuri. Un apartament cu două camere din anii '70 se vinde şi sub 70.000 de euro în cartierul Drumul Taberei. Dacă este cu 10 ani mai tânăr se apropie de 100.000 de euro şi ajunge la 160.000 într-un bloc nou.

Creșterea TVA-ului la 21% a prăbușit vânzările

"Nu avem suficiente construcţii noi. S-au autorizat foarte puţine în ultimii patru, cinci, şase ani. Tendinţa este atât la două camere, cât şi la trei camere - spaţiile locative devin din ce în ce mai mici, cu din ce în ce mai puţine spaţii de trecere, de depozitare", a declarat Ana-Maria IstratiI, specialist vânzări.

"Fireşte, comportamentul cumpărătorilor este acela să meargă spre periferie", a declarat David Grigorescu, agent imobiliar.

Tranzacţii în scădere s-au înregistrat, însă, la nivelul întregii ţări anul trecut. De vină a fost, în primul rând, creşterea TVA-ului pentru locuinţe accesibile de la 9% la 21%.

"Cei care doreau să facă o achiziţie imobiliară au fost panicaţi de aceste reglementări, s-au speriat. Au sperat că poate într-o zi piaţa se va prăbuşi şi au stat un pic pe loc să nu facă aceste achiziţii", a declarat Laurențiu Munteanu, specialist în imobiliare.

2025, cel mai slab an

"Pentru a scădea preţurile, stocurile trebuie să crească, cererea trebuie să scadă. Suntem într-o situaţie în care cererea şi oferta au scăzut simultan, oferta fiind una redusă în piaţă", a declarat David Grigorescu, agent imobiliar.

Dezvoltatorii imobiliari aşteaptă creşterea vânzărilor pentru a putea să facă oferte mai accesibile, iar clienţii pândesc dobânzi mai mici la credite imobiliare.

"Cheia de referinţă a Băncii Naţionale, dobânda-cheie, încă este destul de sus e normal ca cei care vor să facă creditare să aştepte. Ne aşteptăm ca din a doua parte a anului, iunie-iulie această dobândă să scadă", mai spune Laurențiu Munteanu, specialist în imobiliare.

2025 a fost cel mai slab an din ultimii nouă pentru vânzările de locuinţe, conform unei analize făcute de o companie de consultanţă.

