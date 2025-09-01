Ce se scumpeşte din 1 ianuarie 2026. Impozitul pe proprietate se majorează semnificativ 

Situaţia economică dificilă în care se află ţara noastră face ca România să treacă prin mai multe etape de scumpiri în perioada următoare, inclusiv de la 1 ianuarie 2026.

Am avut, deja, parte de scumpiri semnificative în ultima perioadă, în special la energia electrică, gaze şi, în general, produse care făceau parte din coşul zilnic.

Însă, situaţia este atât de complicată încât specialiştii se aşteaptă şi la alte scumpiri în perioada următoare, mai ales după 1 ianuarie 2026, când ar urma să fie majorate impozitele şi taxele locale.

Ce se scumpeşte din 1 ianuarie 2026

În primul rând trebuie amintită că, după 1 ianuarie 2026, românii vor plăti mai mulţi bani când vine vorba de impozitul pe proprietate. Asta pentru că impozitul va fi stabilit în funcţie de valoarea de piață a locuinței și nu de cea cu care a fost înregistrată la primărie.

Asta înseamnă că s-ar putea ajunge chiar în situaţia ca impozitul pe proprietate să se dubleze, în condiţiile în care în calcul ar urma să fie inclusă şi inflaţia din ultimii ani.

De asemenea, după 1 ianuarie 2026, românii ar urma să achite impozite mai mari pentru autoturismele deţinute, dar ar putea să cumpere şi roviniete mai scumpe.

Scenariul horror despre scumpirile din ianuarie 2026

La momentul actual, autorităţile au pe masa de lucru şi un proiect care ar aduce scumpiri cu adevărat semnificative de la 1 ianuarie 2026. Vorbim despre un scenariu conform căruia măsurile luate în această perioadă să nu aibă tocmai efectul scontat până la sfârşitul acestui an.

Un astfel de scenariu s-ar putea traduce prin posibilitatea ca, de la 1 ianuarie 2026, Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) să fie majorată cu încă două sau chiar trei puncte procentuale, caz în care am asistat, din nou, la scumpiri în mai toate domeniile.

Deocamdată, un astfel de scenariu încă nu este luat în seamă, dar totul depinde de modul în care vor evolua lucrurile în următoarele luni.

