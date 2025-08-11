Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Boc: Noi suntem cu faptele, alții mai mult cu vorbele

Proiectul metroului din Cluj intră într-o nouă etapă. Luni au început lucrările de construcție a puțului de lansare pentru utilajele care vor fora cele două tuneluri subterane. Primarul Emil Boc vorbește despre o operațiune de maximă complexitate, realizată cu implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri.

Luni demarează construcția puțului de lansare a utilajelor care vor fora cele două tuneluri subterane la metroul din Cluj, anunță Emil Boc, potrivit Mediafax.

"Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple", spune Emil Boc.

El afirmă că "multă lume a vorbit vrute și nevrute".

"Noi suntem cu faptele, alții sunt mai mult cu vorbele. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte, ci este o lucrare, repet, care presupune precizie", adaugă Boc.

