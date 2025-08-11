Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Boc: Noi suntem cu faptele, alții mai mult cu vorbele

Proiectul metroului din Cluj intră într-o nouă etapă. Luni au început lucrările de construcție a puțului de lansare pentru utilajele care vor fora cele două tuneluri subterane. Primarul Emil Boc vorbește despre o operațiune de maximă complexitate, realizată cu implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri.

de Redactia Observator

la 11.08.2025 , 10:42
Metroul din Cluj intră în faza subterană Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Boc: Noi suntem cu faptele, alții mai mult cu vorbele - Tiktok

Luni demarează construcția puțului de lansare a utilajelor care vor fora cele două tuneluri subterane la metroul din Cluj, anunță Emil Boc, potrivit Mediafax.

"Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care vor fora în subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate și precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri care au lucrat și lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple", spune Emil Boc.

El afirmă că "multă lume a vorbit vrute și nevrute".

Articolul continuă după reclamă

"Noi suntem cu faptele, alții sunt mai mult cu vorbele. Această lucrare nu este una simplă, nu este una care se poate face peste noapte, ci este o lucrare, repet, care presupune precizie", adaugă Boc.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

emil boc cluj napoca metrou cluj subteran lucrari tunel santier
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Evenimente » Au început lucrările subterane pentru metroul din Cluj. Boc: Noi suntem cu faptele, alții mai mult cu vorbele