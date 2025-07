Conferința "Conștient, nu dependent – Educația, prima linie în lupta antidrog" i-a adus la aceeași masă pe unii dintre cei mai importanți experți din domeniu. Toți au atras atenția asupra lipsei unui plan național coerent și a declinului implicării autorităților în prevenție.

"Suntem aici pentru că ne dorim să lansăm, să construim. (...) Vrem să stabilim ambasadori în fiecare județ, să ne dorim ca ei să desfășoare acolo activități noi, să sprijinim de la centru și vrem să naștem, să construim, să desenăm o stare de spirit antidrog", a transmis Cătălin Țone, expert antidrog.

În sistemul educațional, profesorii spun că școala nu are o strategie clară în fața consumului de droguri. Fără sprijin real din partea autorităților, prevenția rămâne aleatorie.

"Şcoala românească astăzi își caută direcția din această perspectivă a consumului de droguri. Că vorbim aici de școli generale, că vorbim de licee, nu au o direcție clară de acțiune în ceea ce privește consumul de droguri și ăsta mi se pare că, din păcate, este un lucru grav, e adevărat", a precizat Adriana Iancu, director al Școlii Gimnaziale Nr. 206.

România nu are suficiente centre pentru tratament

Medicii atrag atenția că România nu are suficiente centre pentru tratarea adicțiilor, iar lipsa unei educații continue face prevenția ineficientă.

"E o problemă veche, nu este o problemă de azi, de ieri și există două planuri în plan global și un plan național. Pe planul global ar trebui să ne ducem puțin înapoi în istorie, să vedem ce s-a întâmplat în secolul anterior. Să vedem că undeva în anii ‘60 a explodat problema drogurilor, nu doar ce se știa, ce a explodat. Ca patologie vorbesc. Au început să apară îmbolnăvirile foarte severe și atunci sigur că această problemă a ridicat foarte mult costurile îngrijirilor sociale și medicale", a explicat dr. Valeria Herdea, președinte AREPMF.

Pe lângă sistemul medical, nici cel de suport psihologic nu este pregătit. În multe zone, nu există centre specializate în adicții, iar tinerii se întorc în același mediu toxic.

"Discutăm de lipsa centrelor care tratează și, în general ce sunt acuma, mă refer la comunitățile terapeutice, în principal în domeniul privat și există aceeași problemă că nu toți care au nevoie își permit, dar nici aici nu lăsăm armele jos și sunt de principiu că fiecare avem o pătrățică mai mică sau mai mare să contribuim la a face ceva în acest sens", a adăugat Laura Cătană, medic psihiatru.

Lucian Ibănescu, fost consumator, a vorbit despre cum o simplă curiozitate l-a împins spre o dependență care l-a costat libertatea și sănătatea mintală. Azi, își reconstruiește viața.

"La 18 ani, prima consecință era împreună cu doi prieteni, am fost arestați, luați de pe stradă pentru trafic de droguri, prinși, am petrecut câteva ore pe arest, după care s-a dispus cercetarea noastră în libertate. Adică am fost lăsați să plecăm toți trei, am fost și condamnați ulterior pentru infracțiunea respectivă. Însă ăla a fost primul moment când am spus bă, gata, speriați, eram tineri, ne gândeam de la stilul de viață pe care nu-l duceam și credeam că tot ce-ți bagă se mănâncă deodată. O experiență foarte neplăcută", a povestit Lucian Ibănescu.

Apel la implicare în lupta cu drogurile

Rețelele sociale și influencerii pot avea un rol decisiv, dacă se implică responsabil în promovarea mesajelor preventive.

"Aș vrea să vorbim un pic, și pentru că suntem în online, despre responsabilitatea influencerilor și celor care au comunități mari de persoane în jurul lor, construite online. E foarte important ca mesajele să vină și de acolo. Influencerii își bazează până la urmă întreaga activitate pe oamenii din jurul lor și cred că au responsabilitatea să vină cu mesaje constructive și într-un fel poate să şi preia toate aceste inițiative de combatere și de prevenire a consumului de droguri, pentru că asta înseamnă influencer, să ne folosim influența până la urmă într-o manieră pozitivă", a declarat Maria Coman, psiholog.

Consumul de droguri nu mai e un subiect tabu, ci o realitate care lovește tot mai des în școli și în familii. Specialiștii spun clar: fără educație, fără prevenție și fără implicare concretă, riscul va continua să crească. Iar costul îl vor plăti, în primul rând, copiii. Conferința Webdidactica face parte din campania națională antidrog "Conștient, nu dependent" derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Acțiunile din cadrul campaniei vor continua în toată țara - de la crearea unei hărți digitale interactive care cartografiază numărul de cazuri de consum de droguri, dar și elaborarea unui ghid practic antidrog pentru părinți.

